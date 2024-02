Exrepresentante estudiantil de la U. Nacional denuncia hostigamiento por parte de 'encapuchados'

El exrepresentante estudiantil en la Universidad Nacional, Ronald Vargas, denunció en sus redes sociales que está siendo víctima de hostigamiento dentro del plantel educativo.

De acuerdo con el joven y quien es estudiante activo de Ingeniería Industrial, no es la primera vez que ha sido objeto de dichas intimidaciones.

A través de su cuenta de X, Ronald Vargas afirmó estar cansado de la situación y acusó a un grupo de "encapuchados" de entrar a la institución para acosarlo. Ante esa situación, pidió acciones urgentes por parte de la institución, tras advertir que "es gente que carga con explosivos".

"Le exijo a la administración de la UN tomar medidas, siempre las he rechazado, pero estoy cansado, llevo años lidiando con esto. Igual no me van a callar, hagan lo que hagan, la comunidad los rechaza, no representan a nadie, son un cero a la izquierda", expresó Vargas.

En diálogo con RCN Radio, Ronald Vargas manifestó que durante su paso por el plantel y mientras fue representante estudiantil, ha priorizado los argumentos como base para un debate y no la violencia, lo que a su juicio, ha ocasionado ese tipo de persecuciones.

"Me han amenazado en varias ocasiones, han intentado agredirme. Me han hecho 'graffitis' ofensivos en el campus. Algunas de esas personas han ingresado con explosivos a la universidad cuando se hacen los famosos tropeles y eso no se puede normalizar. Tampoco se debe estigmatizar a quienes legítimamente alzan su voz y protestan contra las injusticias, eso es un derecho", enfatizó.

Sobre las acciones tomadas por parte de la Universidad Nacional, RCN Radio intentó comunicarse con sus directivas, pero hasta la publicación de este informe no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, Vargas comentó que cuando ocurren ese tipo de hechos le entregan un protocolo y dan acompañamiento, aunque "eso se le sale de las manos" a la institución.