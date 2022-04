Exterminio de la UP: JEP concluyó que más de 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas 

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en medio de ataques violentos dirigidos contra el movimiento político Unión Patriótica (UP), entre los años 1984 - 2016 en Colombia.

Lea además: Caso Hyundai: Se retrasa condena contra Carlos Mattos por sobornar a un juez de la República

Según el informe que hace parte de las conclusiones que deja hasta el momento el caso 06 sobre los hechos de violencia contra los integrantes de la UP, los ataques habrían sido perpetrados principalmente por paramilitares y agentes estatales "quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad".

Advierte además la JEP que del total de las víctimas 5.195 eran militantes de la UP y 538 fueron víctimas que no pertenecían a ese movimiento político creado el 28 de mayo de 1985, tras los diálogos de paz que se llevaron a cabo en el municipio de La Uribe - Meta, entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno del entonces presidente de la República, Belisario Betancur.

Sin embargo, esas 538 personas fueron asesinadas o desaparecidas en medio de los hechos de violencia que ocurrieron entre los 32 años que hacen parte del exterminio de la UP.

La magistrada Belkis Izquierdo, señaló que "la totalidad de las víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar con dicho movimiento político".

De las 5.733 víctimas, 4.616 personas fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzosamente, también se presentó el fenómeno de desplazamiento forzado en el que 2.217 personas tuvieron que huir de sus fincas en las zonas rurales y viviendas en las ciudades.

Consulte aquí: Grupos criminales estarían presionando para votar por Petro: Luis Felipe Henao

También se identificó que durante 23 años es decir entre 1984 - 2007 los ataques no cesaron, sin embargo el tribunal de paz estableció los periodos de mayor concentración de violencia.

"Entre 1984 y 1993, con un pico entre febrero de 1988 y enero de 1989; (ii) entre 1994 y 1999, con un pico entre abril de 1996 y marzo de 1997; y (iii) entre 2000 y 2007, con un pico entre julio de 2001 y junio de 2002. Las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima", dijo la magistrada Izquierdo.

Los homicidios, desapariciones y los casos de desplazados se presentaron con la supuesta participación de uniformados del Ejército.

1) Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, entre 1985 y 1993. Son investigados algunos exmiembros de la Brigada XIV del Ejército: el Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbula y el Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná.

2) Ariari Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 y 1993 y, entre 1999 y 2006. Se investiga a comparecientes que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército.

3) Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001. Se investiga a miembros del Departamento de Policía de Cundinamarca y del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes, de la Brigada XIII del Ejército.

4) El municipio de Apartadó en Urabá entre abril y diciembre de 1996. Se investiga a comparecientes de la Brigada XVII del Ejército:, el Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez y el Batallón de Contraguerrilla No. 35. La delimitación espacio-temporal de esta situación de violencia obedece al trabajo conjunto que sobre la región Urabá realizan los despachos que lideran los casos 06 (victimización de la UP) y 04 (caso territorial Urabá). Los crímenes cometidos en contra de militantes de la UP en otros municipios de la región urabaense y/o en otros periodos siguen bajo investigación en el marco del Caso 04.

5) Tolima, entre 2003 y 2006. Son investigados algunos exintegrantes de la VI Brigada del Ejército: el Batallón de Infantería No. 16 Patriotas, el Batallón de Infantería No. 17 General Domingo Caicedo, el Batallón de Infantería No. 18 Coronel Jaime Rook, el Batallón de Contraguerrilla No. 6 Pijao; y exmiembros del departamento de Policía del Tolima.