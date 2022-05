Extradición de ‘Otoniel’ retrasaría investigaciones en la Corte Suprema: exmagistrados

La Corte Suprema de Justicia tenía programado escuchar a alias ‘Otoniel’ este 6 de mayo, en medio de la apertura de investigación preliminar al congresista Miguel Ángel Pinto, por presuntos vínculos con el ‘Clan del Golfo’.

Sin embargo, esa diligencia en la que se esperaba que 'Otoniel' entregara detalles para adelantar esa investigación no se realizaría, pues él ya no se encuentra en el país por su extradición hacía los Estados Unidos, que se hizo efectiva dos días antes de la diligencia.

Expertos exmagistrados de esa Corte, consultados por RCN Mundo, señalaron que la extradición podría retrasar las investigaciones del alto tribunal.

El exmagistrado Jaime Arrubla dijo que la declaración de ‘Otoniel’ “queda a merced” de las autoridades estadounidenses.

“La diligencia que tenía señalada la Corte Suprema queda suspendida y aplazada. Tendrá que hacerse el trámite para que desde Estados Unidos se pueda acceder a tomarle la declaración por vía tecnológica”, dijo el exmagistrado, al advertir que “esa es una de las consecuencias que tiene el traite de extradición”.

El exmagistrado añadió que Colombia y Estados Unidos no tienen “un tratado que prevea que la persona extraditada regrese temporalmente para practicar las diligencias. Simplemente queda a merced de que los jueces de Estados Unidos, una vez lo desocupen permitan hacer ese tipo de diligencias”.

Por su parte, el exmagistrado Nilson Pinilla dijo que, aunque se retrasen las investigaciones, la extradición es una colaboración con Estados Unidos y la Corte podría ir practicando otras pruebas.

“Genera retraso y trauma, pero también hay que pensar por qué no se recibieron esas declaraciones antes, la Corte Suprema podría haber anticipado esas diligencias. No se hizo antes, pero se hará después, no le veo tanto trauma y que los derechos de las víctimas se vean afectados, simplemente se reprograma y se realza con la colaboración de Estados Unidos”, dijo.

Las investigaciones preliminares de la Corte se extienden a Milton Rodríguez, Carlos Cárdenas Ortiz y Julio Camilo Abril, por las declaraciones de ‘Otoniel’ que se dieron el 23 de marzo, ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP.

‘Otoniel’ aseguró que, “ciertas personas que han sido senadores y representantes a la Cámara tuvieron vínculos ilegales con la organización al margen de la ley conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo”.