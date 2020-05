Fallo de Corte Constitucional sobre tutela de Arias tiene vacío institucional: Jaime Arrubla

En ese sentido, el ex magistrado Arrubla señaló que “vendrán nuevas tutelas, pues las personas que sientan que tienen el derecho podrán exigir el mismo tratamiento. Habrá nuevas tutelas de personas de la parapolítica y habrá que juzgarlos con el mismo rasero".

Enfatizó que en el caso del ex ministro Andrés Felipe Arias no se presentó una violación a los Derechos Humanos, tras argumentar que “esto no viola ningún principio. El protocolo séptimo al convenio para la protección de los Derechos Humanos permite la excepción, entonces la doble instancia, no es un derecho absoluto".

Cabe mencionar que en las últimas horas la sala plena de la Corte Constitucional falló a favor de Andrés Felipe Arias con relación a la tutela para solicitar que otro juez revise su condena a 17 años de cárcel, por las irregularidades en la entrega de subsidios en el marco del programa Agro Ingreso Segur (AIS), cuando se desempeñó como ministro de Agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe.