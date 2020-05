Fallo de la Corte Constitucional a tutela de Arias deja varios vacíos legales: Jaime Arrubla

De igual manera, Arrubla fue enfático en señalar que en el caso de Andrés Felipe Arias no se presentó una violación a los derechos humanos, puesto que para los aforados se estableció un juzgamiento en una única instancia. "Eso no viola ningún principio, el protocolo séptimo al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos permite la excepción, entonces la doble instancia no es un derecho absoluto".

"Aquí no se estaba violando nada, aquí se modificó la norma vía tutela".

Jaime Arrubla enfatizó que ahora se presenta un evidente choque de trenes, pues la acción de tutela es una acción que se estableció en Colombia como una defensa del ciudadano contra la arbitrariedad. "Cada vez que una tutela se falla es porque una entidad cometió una arbitrariedad".

"Cómo puede ser arbitrario el tribunal más alto del país, cuando estaba cumpliendo la constitución vigente. Eso es un contrasentido".

Finalmente, Arrubla resaltó que aún no se puede alcanzar a dimensionar los alcances y las consecuencias que tendrá esta medida. "No sabemos qué tapo o qué destapó esta avalancha, que es una debacle para la institucionalidad colombiana".

"En el fondo hay una gran carga de poder político detrás de esto, porque los aforados son personas de gran poder en la sociedad".