Fallo del Consejo de Estado apoya reclamaciones de trabajadores por prestación de servicios: experto

Testimonios

Luego de conocerse que el Consejo de Estado reglamentó la contratación ilimitada por prestación de servicios y en la que a pesar del tiempo trabajado no hay pagos de prestaciones sociales a los trabajadores, en RCN Radio consultamos a algunas personas que trabajan bajo este tipo de convenios.

Estas personas celebran que se exijan mejores condiciones laborales y comentaron sus experiencias luego de que que sus contratos permanezcan por prestación de servicios, a pesar que lleven meses o años trabajando para la misma empresa.

“Yo llevo trabajando cuatro años en la modalidad de prestación de servicios, las condiciones de este tipo de contratación no son las mejores porque no tengo primas, no tengo vacaciones. Los contratos que me hacen son por seis meses y uno anda con la incertidumbre sobre si lo renovarán o no”, indicó Luis, un ingeniero quien lleva cuatro años trabajando para una empresa del Estado.

Lea más: IPS no reportan las vacunas que se aplican diariamente en Cali: Secretaría de Salud

Agregó que “hay periodos de 15 días donde no recibimos ninguna remuneración y eso va en detrimento de nuestro patrimonio de ingresos mensuales. Lo ideal es que esas condiciones mejoren y sentir que tenemos estabilidad laboral”.

Otro testimonio fue el de Jairo, un arquitecto quien también trabaja por prestación de servicios.

“Cuando uno trabaja por prestación de servicios, el empleador no le reconoce nada a uno; el trabajador debe pagar la salud, en fin, no hay garantías.... y ojalá que así como se sienta jurisprudencia en materia de la contratación, también se haga efectivo porque ya saben que siempre están las formas para que sigamos en las mismas condiciones”.