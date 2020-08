El abogado señaló también que "la palabra clave que no se nombra en la sentencia se llama estricta separación Estado - Religión".

En ese sentido, indicó que el presidente Iván Duque no puede pretender ser "presidente por momenticos, quitarse el sombrero y decir que va a hablar como ciudadano y acatarse a rezar todos los días como lo está haciendo por cadenas públicas, en la cuenta de youtube oficial de la presidencia de la República, subiendo oraciones de un culto en particular. Son cosas que no se pueden hacer en un Estado Social de Derecho".

Esta declaración se produjo a propósito de la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tumbó la acción de tutela que le había ordenado al presidente Iván Duque eliminar de su cuenta de Twitter, un trino en el que hizo alusión a la conmemoración del día de la Virgen de Chiquinquirá.

En el fallo de la Corte Suprema se señala que en este caso Duque actuó bajo la protección del derecho fundamental a la libertad de expresión, en atención a que dicha publicación la hizo a través de las redes sociales como ciudadano y no como funcionario público, ni como presidente del país.

No obstante, la Sala Laboral le dijo al presidente Duque que aunque revoca la tutela, es oportuno advertirle que debe ser particularmente cuidadoso al utilizar sus cuentas personales en redes sociales, en tanto que debe procurar que sus pronunciamientos se ajusten a la neutralidad.