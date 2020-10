Fallo sobre pistolas 'taser' es insuficiente: Red departamental de DD.HH.

Pertuz manifestó que con la solicitud se esperaba una suspensión definitiva de ese tipo de armas, o que al menos que se diera una reglamentación por parte del Congreso de la República.

“No estamos de acuerdo con eso, porque la juez quinta solo lo dispuso por dos meses para movilizaciones, marchas y demás, lo que no creemos sea suficiente", expresó.

En ese sentido, explicó que teniendo en cuenta lo que argumentan varias organizaciones internacionales sobre el tema, “Colombia está violando esos protocolos estipulados por algunos organismos como el Comité Contra la Tortura, quienes limitan el uso de estos artefactos y acá no se respeta eso".

En contexto: Fallo de tutela le prohíbe a Policía el uso de pistolas eléctricas en las protestas de Norte de Santander

Añadió que "no es cierto que la Policía use estas armas solo en las manifestaciones. Recordemos el caso de Javier Ordóñez en Bogotá, eso no era una manifestación ni marcha” insistió.

Finalmente, el coordinador departamental de la Red de DD.HH. destacó que hoy se realizará la impugnación de la decisión por parte de quienes instauraron la querella, tras argumentar que desde la lectura que hacen de la decisión, esta es insuficiente y limitada.