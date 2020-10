Fallo sobre publicación de pruebas en caso Uribe viola derecho a libertad de prensa: Vicky Dávila

En su decisión, el juez jndicó que “como quiera que la actividad de interceptación de comunicaciones ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de la investigación que adelantaba dicha Corporación en razón de su competencia contra el ex senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, tiene carácter de reservada, no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal”.

Vea también: JEP citó a declarar a 'Timochenko' y Carlos Antonio Lozada por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado

El funcionario judicial también pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a los periodistas para que se determine si cometieron un delito.

“Se procederá a compulsar copias penales ante la Fiscalía General De La Nación, para que se investigue si en desarrollo de tal acto, se cometió conducta punible alguna, de ser así, se identifique a los autores o partícipes de la misma”, destaca el fallo.

Entre tanto, Vicky Dávila advirtió que todos los periodistas de Colombia tendrían que ser investigados, ya que gracias a la publicación dichas piezas procesales es que se han logrado descubrir algunos de los más graves casos de corrupción.

“En su fallo el juez dice que los periodistas no podemos publicar piezas reservadas de un expediente, entonces todos los periodistas estaríamos presos... si fuera por ese fallo tendrían que abrir otra cárcel Picota y nos tendrían que meter a todos allí”, concluyó.