Víctimas de ejecuciones extrajudiciales rechazaron al anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de cerrar el examen preliminar sobre Colombia sobre los denominados casos de 'falsos positivos' y reclutamiento forzado, además de la implementación del Acuerdo de Paz.

Eliécer Arias, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), señaló que con esa decisión se truncó el sueño de que se avanzara en la investigación de los hechos de violencia que ocurrieron en el marco del conflicto en Colombia y que pudiera hacerse justicia.

En contexto: CPI cierra etapa de exámenes preliminares a Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Cabe recordar que desde hace 17 años se inició por parte de la CPI el estudio que buscaba evaluar a la Nación sobre la implementación de justicia en temas como 'falsos positivos', reclutamiento forzado e implementación de los acuerdos de paz.

"Sinceramente creo que ha sido el desayuno más amargo y más fuerte que he recibido como víctima porque manteníamos la esperanza viva en esa investigación preliminar que tenía contra el Estado colombiano en la Corte Penal Internacional; somos conscientes de qué el Gobierno de turno y todo el partido del mismo se han dedicado a atacar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", dijo.

Arias señaló además que "ellos ahora justifican que los casos están en la JEP, hemos sido las víctimas las que hemos defendido al sistema, tratando de qué esas situaciones no queden en la impunidad y esa noticia de hoy sobre que el fiscal ha cerrado la investigación preliminar, ha sido un golpe muy duro para todas las víctimas que teníamos que manteníamos viva esa esperanza".

El vocero de Movice señaló que a pesar de la decisión las víctimas de este tipo de crímenes seguirán denunciando ante el mundo lo que pasó en medio del conflicto armado en Colombia.

"No nos hemos rendido durante años y no lo vamos a hacer en este momento, es un golpe duro pero creo que a pesar de esto, tendremos fuerza para seguir buscando otras opciones y seguir denunciando ante el mundo y ante la sociedad toda la impunidad que se ha vivido en el país; somos conscientes qué cada dos días asesinan a un defensor de derechos humanos o a un líder social en Colombia y que la justicia no actúa", señaló.

Eliécer Arias perdió más de 20 familiares en el conflicto armado

Arias recordó que entre los 2002 y 2007 se registraron graves hechos de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta e indicó que su familia integrada por indígenas kankuamo, fue perseguida y en gran medida desaparecida.

"Somos uno de los cuatros pueblos indígenas que habita la Sierra Nevada de Santa Marta yo soy miembro del pueblo indígena kankuamo y durante el conflicto armado que nos ha azotado desde el año 1985, cuando la Sierra Nevada se convirtió en un escenario de guerra, muchas familias fuimos desplazadas entre ellas la familia Arias", destacó.

Vea también: Restricción de parrillero en moto y más medidas para Halloween en Bogotá

Agregó que "los que teníamos ese apellido empezamos a hacer víctimas exclusivas de los grupos que tenían el control de la zona, controlaban en las carreteras, hacían retenes y pedían cédulas y el que tuviera ese apellido era asesinado o desaparecido, en esa situación ocurrió la desaparición de mis familiares y la ejecución extrajudicial de mi cuñado por parte del Batallón La Popa".

Recordó que alrededor de 25 familiares cercanos fueron asesinados y desaparecidos y que tras años de búsqueda lograron ubicar la fosa común en la fueron inhumados sus hermanos.

"En el caso de mis dos hermanos logramos ubicar la fosa en la que estaban enterrados y recuperarlos pero la justicia nunca ha emitido una sentencia, la investigación ha permanecido ahí por más de 15 años no ha habido resultado de nada; en cuanto a la ejecución extrajudicial se logró en primera y segunda instancia una condena contra el coronel Hernán Mejía quien se encuentra pues con el beneficio de excarcelación que le otorgó la Jurisdicción Especial para la Paz y ha avanzado en más o menos nueve casos y ha realizado imputaciones mientras que el resto permanece en la impunidad", explicó.

Concluyó asegurando que el 70% de los crímenes de sus familiares permanecen en la impunidad e indicó que como víctimas siempre defenderán el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.