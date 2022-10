La Fiscalía General de la Nación solicita por segunda vez la preclusión de la investigación que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos para enlodar el buen nombre del senador Iván Cepeda.

Por considerar que no existen méritos ni evidencias que demuestren la responsabilidad del también expresidente en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En este caso, el delegado de la Fiscalía Javier Cárdenas, solicita la preclusión argumentando que no hay elementos materiales probatorios que adviertan que Uribe Vélez ordenó manipular o sobornar a ningún testigo para que declara a su favor en el proceso que inicialmente se adelantó en la Corte Suprema de Justicia.

Es la segunda vez que en menos de un año la Fiscalía General solicita la preclusión de la investigación; sin embargo, en esta audiencia se presentarán 20 nuevas evidencias como documentos, testimonios y declaraciones juramentadas, entre ellas la del máximo líder político del partido Centro Democrático, entre otras.

Cabe recordar que, el pasado 28 de abril, la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento rechazó la solicitud que en su momento interpuso el fiscal Gabriel Jaimes.

Sin embargo, la audiencia esta siendo presidida por la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que hizo varias advertencias a todas las partes intervinientes entre los cuales se encuentran:

Exsenador Álvaro Uribe Vélez Abogados de la defensa Jaime Granados y Jaime Lombana Senador Iván Cepeda y su abogado defensor Reynaldo Villalba Eduardo Montealegre, exfiscal General Jorge Perdomo, exvicefiscal General Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve 'testigo estrella' Abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Gómez Fiscal Javier Cárdenas Procurador tercero delegado.

Entre las recomendaciones que le hizo la juez se encuentra que la diligencia continuará llevándose a cabo de manera virtual.

También les dijo a cada una de las partes intervinientes que no pueden hacer debates públicos y que los únicos pronunciamientos sobre la solicitud de preclusión, se harán en medio de las audiencias y enmarcadas dentro del respeto.

“Esta audiencia la están viendo en muchas personas en el país, muchos periodistas y cada periodista puede opinar, en Colombia existe la libertad de opinión, solo así uno se puede formar un criterio, pero lo que voy a ordenar es que no quiero que se hagan juicios paralelos, no quiero que de aquí salgamos a los medios de comunicación a terminar el alegato que hicimos o controvertir lo que diga la otra parte”, mencionó la juez.

La funcionaria judicial además dijo que, "la audiencia está abierta con todo el respeto, ustedes son unos grandes juristas del país, van a guardar y espero que no se arrebaten el uso de la palabra (…). No quiero manifestaciones de burla o injuria frente a sus compañeros, que no se interrumpan en el usar palabras y que efectivamente no salgamos a hacer discursos fuera de los que aquí se surten, que es el escenario adecuado".

El expresidente está siendo procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fiscal Cárdenas anunció que hará su exposición, con base en los siete elementos que la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta además, que controvertirá con varias pruebas las acusaciones contra Uribe Vélez.