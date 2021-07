Familia de Julián Gómez pide celeridad a Fiscalía para esclarecer su muerte

Los familiares de Julián Esteban Gómez Torres, hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, para que adelanten las investigaciones que permitan esclarecer y definir responsabilidades penales tras el fallecimiento del menor ciclista, que fue arrollado el fin de semana en una vía de Cundinamarca.

El llamado fue hecho por Guillermo Torres, abuelo de Julián Esteban Gómez de 13 años, en medio del homenaje que le rindieron en Zipaquirá al niño, con la presencia de sus familiares, amigos y habitantes del municipio.

Torres sostuvo que hasta el momento el conductor del tractocamión involucrado en el accidente, no se ha comunicado con la familia para pedir perdón por lo sucedido.

Encuentre aquí: Iván Duque y Claudia López lamentan la muerte del niño Julián Gómez

"Él (conductor) no nos ha llamado, no se ha disculpado, no ha estado pendiente de eso. Mi Dios es el único que sabe y él es que que debe saber si tiene o no su conciencia tranquila", dijo Torres.

También señaló que "en el video, él (conductor) no le dio campo a mi hijo para poderse defender, ese tipo nos venía acosando, porque yo iba con él, tocaba el pito para que se subiera y como mi hijo es un competidor de alto rendimiento, no podía irse por la ciclovía".

De igual forma, recordó a su nieto como su mayor alegría, su ángel de la guarda y quien deja un gran vacío en la familia.

Por su parte, la Fiscalía General continúa haciendo una minuciosa revisión de los videos de las cámaras de seguridad del sector donde se registró el accidente, para reconstruir la escena de los hechos.

Le puede interesar: Ratificación de Acuerdo Escazú: Gobierno presentará de nuevo este proyecto ante el Congreso

Adicionalmente, el fiscal delegado para el caso y los investigadores del proceso adelantan la recolección de pruebas, entre ellas los testimonios de los familiares del menor y las personas que presenciaron el accidente.