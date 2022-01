Familia de Mauricio Leal pide a la Fiscalía imputarle el delito de tortura a Jhonier Leal

El representante civil de la familia del asesinado estilista Mauricio Leal solicitó a la Fiscalía General de la Nación que formule una nueva imputación de cargos por el delito de tortura en contra de Jhonier Leal quien confesó su autoría en el doble homicidio de su hermano y su madre, ocurrido el 22 de noviembre de 2021, en la Calera (Cundinamarca).

El abogado de la familia Elmer Montaña indicó que no se trata de inflar la imputación contra Jhonier Leal como lo manifestó la vicefiscal Martha Mancera, sino de velar porque se aplique el mayor rigor de la justicia ante la eventual firma de un preacuerdo.

"Nosotros no estamos pidiendo que se infle la imputación, estamos tomando en consideración el mismo relato del fiscal, es que yo no entiendo si escuchó o no la audiencia y si lo hizo debió conocer que antes de que le dieran muerte a Mauricio Leal lo obligaron a firmar un faso documento (donde dejaba toda sus bienes a su hermano) y lo obligaron mediante unas puñaladas que le propinaron en el estómago y en el pecho", indicó Montaña.

El jurista explicó que con esta nueva imputación por tortura se podría garantizar que una eventual negociación entre Jhonier Leal y la Fiscalía parta de una pena mínima de 30 años de prisión y no de 25 años.

"El aumento por la tortura implicaría que la negociación no sería por menos de 30 años de prisión, es decir que al tener los descuentos de ley tendríamos una sanción que podría ser proporcional", manifestó Montaña.

Jhonier Leal permanece recluido en las celdas del Búnker de la Fiscalía al acoger las pruebas aportadas por los investigadores que advierten que representa un peligro para la sociedad por la naturaleza de los actos y la sevicia con la que cometió el doble crimen.

Al momento de confesar su responsabilidad, Jhonier Leal indicó: “Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y, luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal: de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía”.

Agregó: “Aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia por los hechos acontecidos, y a comprometerme que jamás volverá a acontecer”.