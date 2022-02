Familiares denuncian presiones de Jhonier Leal para que cambien de abogado

Una nueva denuncia sobre el caso del homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández, a manos de su hermano e hijo Jhonier Leal, se conoció este lunes gracias al abogado de las víctimas, Elmer Montaña.

Montaña dijo que Jhonier Leal ha llamado a sus familiares para pedirles que lo retiren como representante de las víctimas en el proceso penal, que se adelanta contra el confeso asesino.

“Con el visto bueno de la Fiscalía General de la Nación, Jhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos, a las hermanas de la señora Marnely Hernández, sus tías, con el fin de solicitarles que me revoquen el poder que me otorgaron para que las representará como víctimas con el argumento de que me he convertido en un obstáculo para la investigación”, aseguró Élmer Montaña.



“Yo he solicitado que le imputen el delito de tortura, lo cual implicaría un aumento de la pena”, agregó el abogado.

Por su parte, Paola Medina Hernández, sobrina de Marleny Hernández dijo que “está preocupada por una serie de llamadas que ha realizado Jhonier Leal a sus tías, que son víctimas en el caso Mauricio Leal. En esas llamadas les asegura que demostrará su inocencia y que más adelante van a saber toda la verdad”.

“También le pide a sus familiares que retiren el abogado de las víctimas, ya que está entorpeciendo los acuerdos que él está realizando con la Fiscalía”, afirmó.

Cabe recodar que Montaña también ha denunciado en los últimos días, presuntas irregularidades durante la fase final del proceso penal contra Jhonier, por llamas que estaría haciendo desde su celda, en el bunker de la Fiscalía, donde permanece mientras se define su situación penal.