Feminicidio de Ana María Castro: Testigo asegura que Mateo Reyes dio tres versiones diferentes

Este viernes se reanudó el juicio contra Paul Naranjo y Julián Ortegón por los extraños hechos en los que perdió la vida la joven Ana María Castro quien habría sido arrojada de un vehículo en movimiento en la madrugada del 5 de marzo de 2020 en el occidente de Bogotá

En la diligencia testificó Sergio Esteban García Álvarez, quien fue uno de los primeros en llegar al lugar para atender a la joven que se encontraba en el piso le preguntó a Mateo Reyes qué había ocurrido.

García sostuvo que en pocos segundos el joven le dio tres versiones de lo ocurrido. Mientras escuchaba su versión notó por su aliento que estaba bastante tomado, situación por la cual desistió de seguirle haciendo preguntas.

“La primera fue que los habían arrojado desde el coche a los dos, pero ahí me fijo que no estaba magullado ni con la ropa sucia, lo que es raro si a uno lo botan de un vehículo andando (…) Después dijo que ‘le pegaron con una botella’ (en referencia a Ana María Castro) pero yo no vi a nadie más pero no me dio nombres (…) luego dijo que él iba en un taxi siguiendo la camioneta (que conducía Paul Naranjo)”, explicó el testigo.

Ante las preguntas de la Fiscalía General, García reiteró que Mateo Reyes presentaba “un nivel de alcohol bastante alto”. Situación por la cual él les pidió a las personas que estaban llegando que por favor pidieran una ambulancia y que llamaran a la policía.

Relató que nunca se atrevió a mirar el cuerpo de Ana María Castro directamente sino que siempre lo hacía de reojo. "Me dio miedo de acercarme más. Me sorprendió, eso sí, que el joven Mateo Reyes no estuviera sucio por lo que me pareció raro que dijera que los habían lanzado del carro".

Recordó que solamente estuvo cinco minutos en el lugar y luego se fue por lo que no sabe cuánto se demoraron en llegar la ambulancia o la policía.

En la audiencia de este viernes la Fiscalía General iba a presentar videos de las cámaras de seguridad pero se presentaron diferentes problemas técnicos.

Naranjo y Ortegón continúan privados de su libertad. La defensa de los dos procesados aseguran que los testigos han presentado versiones contradictorias sobre la forma en cómo se han presentado los hechos.