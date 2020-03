Firma diseñadora del Chirajara acudirá a otras instancias tras laudo arbitral

Juan Diego Blair, gerente general de Gisaico, firma diseñadora y constructora del puente Chirajara, en diálogo con RCN Radio se refirió al laudo de tribunal de arbitramento en el que lo condena a pagar una millonaria multa por incumplimiento, pero a la vez señala que error en diseño no es el único responsable de la caída de la Pila B de la estructura.

Los árbitros obligan a Gisaico a pagar $6.000 millones como indemnización por los perjuicios ocasionados a la Constructora de Infraestructura Vial (Coninvial), ya que incumplieron con la fecha de entrega del puente Chirajara la cual estaba estipulada para, a más tardar, el 28 de febrero de 2018.

Lea también: Error en diseño no es causa del desplome del Chirajara: Tribunal de arbitramento

"El fallo, en últimas, a nosotros (Gisaico) nos condena por no entregar un puente el 28 de febrero, pero previamente reconocen que nosotros no somos responsables del colapso porque dice que no se cayó por errores de diseño o errores constructivos. Adicionalmente, es un poco contradictorio con la declaratoria de incumplimiento de Coninvial que incumplió en la terminación de la entrega las cimentaciones", señaló Blair.

En el laudo se resolvió "negar que se declare que el 15 de enero de 2018, se desplomó la Pila B del Puente Chirajara, por causa de un error en el diseño elaborado por Gisaico para esa obra, en cuanto no está probado en el expediente que el error en el diseño haya sido la única causa del desplome de la Pila B".

Y de acuerdo con Blair, "lo que sí se ha dicho es que la caída del puente se debió a un asentamiento súbito que se produjo por un movimiento de la montaña, por lo que nosotros pedimos un peritaje en el que se evidencia que la cimentación sufre un asentamiento súbito", reiteró.

En cuanto a la indemnización, el laudo señala que el valor total que Gisaico deberá pagar a favor de Coninvial -dentro de los cinco días hábiles a partir de este 02 de marzo-, la devolución de pagos efectuados por Coninvial por las Pilas B y C, que corresponde a $6.381.312.751 y las obligaciones ambientales impuestas por las autoridades, por $ 192.105.705, para un total de $6.573.418.456.

Le puede interesar: Después de dos años del colapso del puente Chirajará, ¿harán la obra?

"Se pagará lo que dice el auto, pero vamos a interponer un recurso dependiendo la revisión que hagan nuestros abogados. Definitivamente cumpliremos con nuestras obligaciones porque eso, aunque tiene un recurso, hay que pagarla", aseguró.

La obra de la reconstrucción del puente Chirajara aún está sin fecha de inicio y actualmente se le está pidiendo al concesionario que haga nuevas exploraciones al terreno, ya que según Blair "se está construyendo un puente en el aire, porque no se tenía conocimiento pleno de la montaña".