Fiscal Barbosa saca a su familia del país por seguridad: dice que si les pasa algo es culpa de Petro

El fiscal General Francisco Barbosa anunció este viernes 5 de mayo que sacará a su familia del país por temas de seguridad y dice que si algo le pasa a él o a su familia será responsabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro.

En una declaración oficial, el fiscal Barbosa aseguró que esta decisión se da después de lo que sucedió este viernes, día en el que Petro aseguró que él era el jefe del fiscal, declaración, que generó incluso el rechazo de la Corte Suprema que consideró que Petro desconoce autonomía e independencia judicial.

Le puede interesar: Petro desconoce autonomía e independencia judicial: Corte Suprema de Justicia

Barbosa aseguró que en los próximos días su familia saldrá del país por: "Un temor aquí a ser asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es el jefe de Estado".

En ese sentido, consideró que muchos colombianos han sido asesinados y posteriormente se han reconocido como crímenes de Estado: "Quiero recordarles que en este país han asesinado colombianos como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y muchos otros que fueron declarados como crímenes de estado, en donde diversos Gobierno han tenido que participar en la reparación a sus víctimas y eso se ha producido por cuenta de acciones estatales", aseguró.

Más declaraciones de Barbosa

Antes de anunciar que sacaría a su familia de Colombia, en diálogo con RCN Radio, Barbosa calificó como un exabrupto y una aberración, la declaración que hizo desde España el presidente Gustavo Petro y en la que el mandatario precisó que "el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe de estado, por tanto, el jefe de él".

De igual forma, retó al jefe de Estado a que lo destituya de su cargo como fiscal general de la Nación, si sigue manteniéndose en su idea de que es su supuesto jefe.

Según el fiscal general, el problema del presidente Gustavo Petro es que tiene una comprensión limitada de la Constitución Nacional que es clara en señalar que en la democracia Colombia rige una tridivisión de los poderes públicos, como son la Rama Judicial, Legislativa y la Ejecutiva.

Igualmente, señaló que con su actuar el presidente Gustavo Petro le esta dando un zarpazo a la Justicia, demostrando una clara usurpación de las funciones de los poderes públicos.

La Corte también cuestionó a Petro

"La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del Artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho", indica un aparte de la información firmada por el presidente de la Corte, Fernando Castillo.

Asimismo informó, que la administración de justicia (de la cual forma parte la Fiscalía) es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico.

Puede leer: El fiscal olvida que soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él: Petro a Francisco Barbosa

"Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones".