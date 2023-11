Fiscal califica de imbécil pago de un millón de pesos a jóvenes que dejen de delinquir

"La paz, no es la paz grandilocuente, no es la paz llena de discursos tontos, sin contenido, la paz, es esa paz cotidiana, la paz del barrio, la paz que tiene que tiene que ver con unos contextos de convivencia, la paz que tiene que ver con que no violenten a las mujeres, la paz que tiene que ver con la labor que ha hecho la Policía desde el punto de vista preventivo, que es la de acercarse al ciudadano, esa paz que se logra dándole recursos a las víctimas y no a los victimarios".

Esta declaración fue realizada por el fiscal general durante el VIII Encuentro Internacional y XII Nacional de la Red de Observatorios del Delito, "tendencias en finanzas criminales, ciberseguridad y afectación al capital natural: un desafío para la investigación criminal y las autoridades internacionales".

Durante el evento adelantado en la sede de la Policía Judicial de la Dijin, el fiscal pidió un minuto de silencio “por la muerte a mansalva que ha tenido este año la cantidad de policías que han sido asesinados por acciones terroristas en el territorio nacional".

Igualmente, aseguró que cuando comenzó su gestión en la Fiscalía el esclarecimiento de los casos de homicidio doloso estaba en el 27% y hoy está en el 44%, en lo relacionado con las masacres se ubicaba en el 36%, y hoy ascendió 89,03%. En torno a los casos de feminicidios el esclarecimiento paso de un 80% a un 96.8%.

“La violencia sexual, que era vista como un asunto de la vida privada de la gente, casi tenía un 12% de esclarecimiento y hoy, gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía Nacional, lo tenemos en un 40% y esperamos cerrarlo en un 50% al final de este periodo”, agregó el Fiscal.

Barbosa Delgado enfatizó que “la gente en este país no es tonta, hay que pensar en la reconstrucción social de un país sobre la base de esa paz cotidiana que les estoy planteando, que es la recuperación desde abajo hasta arriba, desde las regiones hasta la capital”.