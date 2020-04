Fiscal cuestiona versión de la SAE sobre bienes para albergar a los presos

El fiscal General, Francisco Barbosa cuestionó seriamente las respuestas que entregó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre el hecho que los bienes que está administrando no cuentan con las condiciones para que un grupo de internos sean trasladados o atendidos en el marco de la Emergencia Económica que declaró el Gobierno por la crisis el coronavirus.

El jefe del ente investigador aclaró que es inconcebible que se haya señalado que muchos de esos bienes, incautados a organizaciones dedicadas al narcotráfico y actividades ilícitas, sean inservibles. Debido a esto considera que demostrarse esto se podrían abrir investigaciones penales y de tipo fiscal por el mal manejo de los mismos.

"No están administrando miseria”, reseñó el Fiscal General al considerar que no se entiende cómo se estén administrando bienes supuestamente destruidos o inservibles. “La directora de la SAE tendría que ser citada y explicar exactamente porque no tiene ningún bien disponible para este tipo de menesteres”.