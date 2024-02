El fiscal, Francisco Barbosa, en un acto público, entregó el balance de sus cuatro años de gestión en la Fiscalía General de la Nación, destacó diferentes avances, entre ellos, el esclarecimiento por encima del 75% en delitos como homicidios colectivos y feminicidios ocurridos en el país.

Además, a través de un video a modo de documental, el Fiscal señaló que dejó plasmado su trabajo, especialmente las experiencias y resultados de la lucha contra la criminalidad y la defensa por proteger la institucionalidad, las cuales señaló fueron sus banderas de administración.

Afirmó que las estrategias investigativas definidas contra el narcotráfico y microtráfico permitieron desarticular más de dos mil estructuras criminales, mientras que por corrupción se realizaron más de 21 mil imputaciones obteniendo cerca de 3.500 condenas.

Barbosa destacó que uno de los principales temas en su gestión fue la denominada "Fiscalía en los territorios", enfocada en hablar con la gente y así combatir el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos trasnacionales.

De igual manera, y con el tono que lo distinguió, aseveró que tiene completa tranquilidad en todo lo dicho y realizado.

"Yo siempre he dicho que uno tiene que alejarse para que se haga un balance de lo que ocurrió, de lo que pasó. No me arrepiento de una decisión de las que tomé, no me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, me voy con carácter, me voy con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa, hay que darle impronta para el país de lo que significó esta fiscalía en la calle, en los territorios", dijo el Fiscal.

Un proceso al que la Fiscalía de Barbosa le puso la lupa fue al caso Odebrecht, en el cual se lograron importantes resultados en contra del entramado de corrupción auspiciado por la constructora brasileña. Se presentaron 104 solicitudes de imputación, radicaron 21 escritos de acusación, suscribieron 4 principios de oportunidad y obtuvieron 11 condenas.

Por otra parte, la Fiscalía señaló que en cuatro años desarticuló 278 redes narcotraficantes y capturó a más de 6.800 de sus integrantes. En materia judicial se suscribieron 3.063 preacuerdos, presentaron 3.958 escritos de acusación y obtuvieron 1.680 condenas con 2.501 sentenciados.