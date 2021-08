Fiscal General pide respetar la condena contra 'Epa Colombia'

Este pronunciamiento se hizo tras la condena de cinco años y tres meses de prisión que profirió en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por la instigación para delinquir que cometió con su actuación gracias a su reconocimiento como influenciadora en las redes sociales.

"Es una decisión que debe respetarse y que manda un buen mensaje al país. Me alegro profundamente con esa sentencia, porque la Fiscalía pidió la condena", dijo el Fiscal General.

Así mismo afirmó que "no puede ser que permitamos que sea absolutamente natural destruir el mobiliario público del país".

En el fallo emitido el pasado jueves la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le prohibió utilizar sus redes sociales por los mismos cinco años y tres meses que dura la condena.

En 2020, la empresaria reconoció ante un juez su responsabilidad en los hechos, tras ser acusada de los delitos de perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines de terrorismo.

Tras conocerse esta decisión, Epa Colombia reapareció en redes sociales y aseguró a través de una historia de su cuenta oficial de Instragram: “Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme. Que hay días en donde no quiero saber del mundo y que el mundo no sepa de mí”.

Por su parte, varios penalistas consultados por RCN Radio coincidieron en señalar que aunque la decisión es acorde a la ley si fue desproporcionada en atención a los hechos juzgados.

El abogado penalista Marlon Díaz indicó que el Tribunal Superior de Bogotá se equivocó a la hora de proferir este fallo de sentencia contra la youtuber por el delito de instigación para delinquir con fines terroristas.

“Sin ninguna duda el tribunal se equivocó, no es procedente la condena por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, jamás se acreditó que se hubiera generado un estado de zozobra, un estado de temor en la población y los medios usados tampoco se adecuan a ese comportamiento. Creo que la Fiscalía se equivocó desde el momento en que imputó esa conducta”, dijo Díaz.

Entre tanto, el exdirector del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, Camilo Burbano, agregó que en estricto sentido la sentencia no es desproporcionada, la única duda que surge es si en uno de esos delitos se podía o no agravar la conducta cuando ese delito de instigación a delinquir tiene fines terroristas.