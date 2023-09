Fiscal Monsalve denunciará por injuria a congresista Catherine Juvinao

La fiscal delegada Angélica Monsalve aseguró que denunciará ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la representante a la cámara Catherine Juvinao por el delito de injuria.

Según la fiscal Monsalve, la congresista, a quien señaló de ser una mentirosa, está afectando su dignidad y tendrá que demostrar con pruebas ante los magistrados de la Corte Suprema que ella la constriñó y la grabó sin permiso en su casa y luego filtró dicho audio para desprestigiarla.

En la cuenta de X, la fiscal delegada señaló: “Ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al fiscal general de la Nación y usarme para eso”.

Le puede interesar: Representante Catherine Juvinao denunció que fiscal Angélica Monsalve la grabó de manera ilegal

Así mismo, en otro mensaje en la cuenta de X, la fiscal Monsalve indicó: “Señora @CathyJuvinao Estoy anonadada con la capacidad que usted tiene de mentir, esa grabación, que no he filtrado (creo que fue usted) es un video, que usted me pidió que le hiciera en mi casa en julio 2022, ¿me autoriza a publicarlo? Es la prueba para refutar su denuncia”.

En torno a este caso, la congresista Juvinao, aseguró a la FM de RCN que esto es un ataque de las bodegas petristas para desprestigiarla, además de revelar que la fiscal Angélica Monsalve grabó esta conversación privada en su propia casa sin su consentimiento.

Juviano explicó que se publicó una conversación privada con la fiscal Monsalve, y que no hay duda que fue ella: "Estaba yo sola en mi casa, no hay ninguna posibilidad de que haya sido nadie más que Angélica Monsalve".

En ese sentido, acusó a la fiscal de "violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones".

La congresista también indicó que denunciará a Monsalve ante la Fiscalía y pedirá a la Procuraduría que le abra un proceso disciplinario.

Lea también: Grabar una conversación sin permiso, ¿es delito?

La representante Juvinao añadió que está dispuesta a entregar a las autoridades su celular para demostrar con los chats que es ella quien la buscó, esperando que la acusen de constreñimiento, violación de datos personales y uso ilícito de las comunicaciones.

Juvinao enfatizó que Monsalve estaba dolida con el Gobierno y el presidente Gustavo Petro, al considerar que la ilusionaron con ser fiscal, pero que en una ocasión la dejaron esperando varias horas para reunirse con el mandatario.