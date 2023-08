Fiscalía abre nuevas investigaciones tras declaraciones de Nicolás Petro

Tras las declaraciones entregadas por Nicolás Petro como parte del convenio con la Fiscalía General de la Nación, se conoció que ese organismo inició nuevas líneas de investigación para indagar los graves hechos denunciados.

Posterior al diálogo entre el hijo del presidente de la República y la Fiscalía, se dieron a conocer nuevos hechos y la intervención de algunas personas cuyos nombres ahora son incluidos en el proceso.

Ante esos nuevos hechos y la mención de toda una serie de personas, el juez del caso ordenó la respectiva compulsa de copias, razón por la cual, el representante de la fiscalía informó que ya se había dado apertura a varias líneas investigativas.

"Antes que cierre el récord de la audiencia, usted habló de una compulsa de copias; la Fiscalía en esos eventos en concretos, ya tiene la línea investigativa y continuará con la función del órgano de investigación" dijo el fiscal del caso antes de finalizar la audiencia contra Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez.

Por la información entregada por Nicolás Petro, se conoció que tanto él como Daysuris Vásquez serán procesados también por falsedad en documento público y otros delitos como el interés indebido en la celebración de contratos.

Dentro de lo dicho por Nicolás Petro a las autoridades, se incluye la aceptación de la recepción de dinero a personajes polémicos como Samuel Santander Lopesierra, quien aspiraba a la alcaldía de Maicao en La Guajira, pero que en el año 2003 fue extraditado a Estados Unidos luego de haber sido hallado culpable de introducir cargamentos con cientos de kilos de cocaína a ese país.

En ese mismo sentido, las declaraciones de Petro Burgos ponen los reflectores sobre Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca y su hijo Gabriel, quienes habían sido mencionados inicialmente por Day Vásquez, como responsables de entregar 400 millones de pesos a su exesposo Nicolás.

‘El Turco’, como es conocido Alfonso Hilsaca, es un reconocido y cuestionado contratista que ha tenido varios inconvenientes con la justicia y actualmente es investigado por varias irregularidades. Además, se encuentra en juicio por homicidio y concierto para delinquir.

Otro que también estaría incluido en esta lista que resultó tras las declaraciones de Nicolás Petro fue el empresario Euclides Torres.

Torres, estaría señalado de ser uno de los presuntos financiadores no reportados de la campaña de Gustavo Petro; de origen barranquillero, donde muchos aseguran que no lo conocen o que no lo vieron durante la correría política presidencial.

Pese a ello, su nombre comenzó a tomar fuerza cuando se hizo público el escándalo por cuenta de los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti y Laura Sarabia.

En esa oportunidad el exembajador lo mencionó como parte de una de las conversaciones que tuvo con la exjefa del gabinete de Petro Burgos, en la que Benedetti le reclama a la funcionaria por el trato que ha recibido, pese a que según expresó, él consiguió 15 mil millones de pesos en campaña.

A esta lista de cuestionadas personalidades se suma Julio Rojas, un no muy reconocido cantante de vallenato que se vio salpicado en el caso Nicolás Petro, pues se dice que él sería el encargado de mover parte del dinero ilegal.

Rojas es el hijo del dos veces Rey Vallenato, Julio Rojas Buendía además estuvo en la agrupación que fundó el acordeonero Juancho de La Espriella, donde ganó bastante popularidad que le sirvió para seguir su carrera como solista.



Sumados a los ya mencionados, también resultaron salpicados en este caso el abogado Miguel del Río, Pedro Name, Armando Benedetti, Verónica Alcocer, Gustavo Bolívar, Julio Cesar Rojas Diaz, entre otros.