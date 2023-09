Fiscalía advierte que debe existir mayor articulación para frenar crímenes de exFarc

La vicefiscal general Martha Mancera, aseguró en audiencia ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se requiere de una mayor articulación con las autoridades, porque en la actualidad hay 431 órdenes de captura relacionados con crímenes y ataques contra excombatientes de las Farc que no han sido ejecutadas.

“Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, señores magistrados y magistradas, de tener las órdenes de captura, de preservar los elementos probatorios, de identificar la estructura criminal, pero si a los territorios no llega al Estado no es posible que nosotros podamos hacer lo que denominamos mitigar los riesgos de la población", enfatizó Mancera.

Esta declaración fue entregada en el marco de la diligencia convocada por la JEP y a la cual fueron citadas otros delgados de entidades del Estado como Danilo Rueda, Alto Comisionado para La Paz, para rendir explicaciones sobre las acciones implementadas para evitar la ola de violencia contra los firmantes de los acuerdos de paz.

Según la vicefiscal “hoy ya no tenemos territorios con presencia esporádica de estructuras criminales, los tenemos con una parcialidad, pero muy fuerte. En algunos territorios como el departamento del Cauca, muy seguramente esto va a causar algunas situaciones por el control total de las Disidencias y ELN".

Así mismo, sostuvo que la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación es esclarecer los hechos que constituyan un delito y acusar a sus responsables frente al juez.

“Una sola muerte de un firmante de paz, de un líder social, de la población, es un hecho doloroso no solamente para la familia, sino también para la sociedad y por supuesto a la comunidad en donde esa persona habita”, agregó Mancera.

La vicefiscal general enfatizó: “Hay que articular y no confrontar, en esto consiste precisamente el artículo 113. A la Fiscalía General de la Nación no le corresponde capturar personas, no hay un solo artículo ni en la Constitución, ni en el Código de Procedimiento Penal que diga que los fiscales, los asistentes o los jueces y los empleados deban hacer las capturas, las debe hacer la Fuerza Pública y las fuerzas militares y la Fuerza Pública se divide en dos, Policía Nacional, Ejército y todos sus componentes".

De acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz que coordina la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP entre el 1 de diciembre de 2016 y el 14 de septiembre de este año fueron asesinados 397 excombatientes.