Fiscalía archivó denuncia de Juan Pablo Bieri por caso de censura a 'Los Puros Criollos'

La Fiscalía General de la Nación archivó la denuncia que interpuso el exgerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), Juan Pablo Bieri, contra la exdirectora de Señal Colombia Diana Marcela Díaz Soto, por publicar las grabaciones en las que evidenció una supuesta censura al programa 'Los Puros Criollos'.

La Fiscalía argumentó que "no fue congruente" la denuncia en la que se advertía que la periodista Díaz había cometido los delitos de revelación de secreto, utilización de asunto sometido a secreto o reserva y utilización indebida de información oficial privilegiada, además de otros argumentos.

Esa entidad también precisó que en el documento con el que se oficializó el archivo de esa denuncia, "estas conductas se descartan de plano, en el entendido que estos tres tipos penales requieren un sujeto activo calificado (servidor público). No obstante, se pudo establecer, tal como se indicó en líneas previas, que la indiciada presentó su renuncia el 7 de diciembre de 2018, siendo aceptada a partir del 1° de enero de 2019, lo que implica que a la fecha de la presunta divulgación del audio a la Flip esta ya no se encontraba vinculada a RTVC, y por lo tanto no cumple con dicho requisito objetivo del tipo penal".

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) "celebra la decisión adoptada y recuerda que el Estado colombiano está en la obligación de proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad e integridad".

Antecedentes

Cabe mencionar que el programa ‘Los Puros Criollos’ salió del aire en diciembre de 2018 por decisión de Juan Pablo Bieri.

En el mes de marzo de 2019, el exgerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), acudió a la Fiscalía asegurando que la periodista Díaz supuestamente habría violado la cláusula de confidencialidad y su derecho a la intimidad, al haber filtrado la grabación de la conversación que en materia laboral adelantaron y en la que se ordenó censurar el programa 'Los Puros Criollos'.

La Flip recordó que "el 10 de diciembre de 2020, los abogados de Díaz solicitaron el archivo de la investigación. Tras analizar las pruebas recaudadas, la Fiscalía General de la Nación consideró que la conducta de Díaz no cumplía con los requisitos exigidos en el delito".