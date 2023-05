Fiscalía citará a Laura Sarabia y funcionarios públicos implicados en caso de exniñera

"Ninguna persona puede actuar sino a través de ordenes investigativas de la Fiscalía General de la Nación. En este caso, lo que nosotros conocemos está por fuera de la órbita de la Fiscalía General de la Nación, eso es lo que tendrá que investigarse y cotejarse por parte del fiscal del caso", dijo Barbosa Delgado.

"¿Qué es lo que se protege cuando pierde una plata en un apartamento o hay un robo? El bien jurídico protegido es el patrimonio y aquí lo que ocurrió es que se habla de un tema de seguridad nacional y entonces en los próximos días la Fiscalía llamará seguramente a interrogatorios a los funcionarios involucrados en este caso, para que expliquen con sus apoderados las circunstancias en el marco del debido proceso", sostuvo.

El fiscal enfatizó que ningún civil ni otra persona puede ser sometida a ningún tipo de procedimiento sino esta bajo la orden o instrucción de un fiscal, en el marco de una investigación y un plan metodológico de investigación.

"No es posible que se hagan acciones de ningún tipo para buscar resultados sino es en el marco de una investigación judicial y de procedimientos establecidos, eso es lo que diferencia a Colombia con la Constitución de 1991 y lo que ocurría antes", indicó.

Barbosa concluyó que sí se le vulneraron sus derechos a Marelbys Meza, "porque hay que decir que el polígrafo no es prueba judicial en Colombia, eso no existe, no existe en el código esa figura (...) Todo el mundo está sometido a la misma ley en Colombia, pero el aforamiento que hay para fiscales, para presidentes, para magistrados, pero no para jefes de gabinete, esos fueros no implican que uno pueda hacer investigaciones propias".