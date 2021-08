Fiscalía concluyó que Álvaro Uribe no tuvo relación con presunta manipulación de testigos

"Luego de realizar un estudio sobre los medios de conocimiento obrantes en este proceso podemos entonces concluir de que manera la situación fáctica no se ajusta de ninguna manera a los elementos estructurales de los delitos por los cuales se ha procesado aquí al doctor Álvaro Uribe Vélez", sostuvo.

Lea además: Entutelan a director de la Fiscalía de la JEP por presunta violación de derechos laborales

Indicó que "además, sobre las presuntas irregularidades sucedidas, no existe ningún elemento, ningún medio de conocimiento específico que determine o que señale participación alguna en grado determinador por parte del doctor Álvaro Uribe Vélez, sobre la consulta desplegada por ninguna persona específicamente por el abogado Diego Cadena, que la Fiscalía estima que deberá rendir sus cuentas personales ante la justicia, ante acusaciones presentadas por algún miembro de la Fiscalía General de la Nación pero, en lo que respecta a Uribe Vélez, sobre este hecho en particular no existe medio de conocimiento alguno que señale que esa eventual conducta en la cual está incurso, ha podido responder a instrucciones o indicaciones del doctor Álvaro Uribe Vélez", aseguró el fiscal del caso.

Luego de ocho días, el fiscal delegado ante la Corte Suprema entregó las últimas conclusiones de su exposición con los que buscó comprobar la inocencia del también expresidente.

En otras noticias judiciales: Hincha de Nacional se declaró inocente por brutal golpiza a seguidor de Santa Fe

Le puede interesar: Minjusticia denunció presunta corrupción en contratos para alimentación de reclusos

De acuerdo con la exposición del fiscal del caso, no existen pruebas que demuestren que Uribe Vélez estaba involucrado en la búsqueda de testigos para desprestigiar al senador Iván Cepeda.

Este martes, el fiscal Jaimes manifestó que las declaraciones del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, conocido con los alias 'Víctor' y 'Fosforito' y de alias 'Racumín', ante la Corte Suprema de Justicia, demuestran que Uribe Vélez no autorizó que se les ofreciera dinero ni tampoco ayudas humanitarias.

También señaló que, "como insistentemente lo ha señalado la Fiscalía, de esos medios de conocimiento recogidos y presentados, se tiene precisión que las instrucciones dadas reiteradamente por Álvaro Uribe Vélez, a su abogado fueron el seguimiento de la ley; los medios obtenidos dentro de esta investigación que realizaban en la obtención de pruebas en distintos escenarios, (cárceles) fuesen recogidos sin alterar la espontaneidad, autonomía y la verdad de los deponentes y que las mismas fueran aportadas directamente ante la Corte Suprema de Justicia para que realizara la correspondiente verificación".