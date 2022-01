Fiscalía descarta que otra persona haya estado en escena del crimen de Mauricio Leal

"No existe tercera persona, a la luz de elementos probatorios descarta esto. No más tampoco especulación, ahorita hablan de hipótesis... Hasta este momento los elementos probatorios, evidencia física y científica no habla de tercera persona dentro de la escena del crimen", aseguró el Fiscal.

Según lo expuso el fiscal Mario Burgos en la audiencia, Jhonier usó guantes para despistar a las autoridades e intentó borrar las manchas de sangre en el lugar, para mostrar que ambos habrían muerto en la habitación del estilista de famosas, sin embargo, no hay crimen perfecto y los investigadores hallaron una mancha de sangre de la mamá de Mauricio en las escaleras, lo que permitió deducir que el cuerpo de la mujer fue trasladado a la otra habitación.

Pena que podría enfrentar Jhonier Leal

En la rueda de prensa se explicó que la pena de prisión a Jhonier Leal puede oscilar entre los 40 a 50 años de cárcel, de ahí se tiene en cuenta si se firma un preacuerdo con la Fiscalía y se empieza a establecer cuál será el punto de rebaja, pero aclararon que esto no significa que la rebaja de pena sea la que marque el mínimo de la condena.

A Jhonier Leal le fueron imputados los delitos de doble homicidio agravado, alteración y modificación de la escena del crimen, sin embargo, aún se analiza si en una nueva audiencia el ente acusador podría imputarle también el delito de tortura, teniendo en cuenta que las pruebas llevaron a determinar que Jhonier Leal golpeó a Mauricio Leal antes de matarlo para que redactara una carta en la que "le dejaba la fortuna" a él y los sobrinos.