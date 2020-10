Fiscalía dice que sí pidió inspección a la Flip, pero que no hubo necesidad de hacerla

La Fiscalía General de la Nación dice que es falsa la información que circula en redes sociales sobre una diligencia de inspección a las instalaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), dentro de la investigación que se adelanta contra la periodista Diana Marcela Díaz Soto, quien reveló un presunto caso de censura en RTVC.

A través de un comunicado, esa entidad manifestó que “la Fiscalía pidió la inspección a la Flip para obtener información al respecto. Sin embargo, no se hizo porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos".