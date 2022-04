Fiscalía embargó bienes avaluados en $11.000 millones a la estructura criminal 'La Oficina' 

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 25 activos entre los que se encuentran 19 inmuebles avaluados en 11.000 millones de pesos y que estaban ubicados en varios municipios de Antioquia y Sucre y que pertenecerían al jefe de la organización criminal 'La Oficina' dedicada al narcotráfico.

Precisamente, durante la investigación que antecedió el embargo de las propiedades, se conoció que las mismas habrían sido adquiridas con el dinero del tráfico de estupefacientes; también se les relacionada con el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

Debido a esto, la dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio embargó 19 inmuebles entre urbanos y rurales, tres sociedades y tres establecimientos de comercio ubicados en Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello y Girardota (Antioquia) y Tolú (Sucre).

Las propiedades pertenecerían a Nelson Eugenio Aristizábal, alias ‘one, two, three’ y a su hijo, Nelson David Aristizábal, quien según la investigación se habría convertido en el nuevo jefe de la estructura criminal.

Precisamente, las autoridades de Estados Unidos, buscan a alias 'one, two, three' por el envío del alcaloide a diferentes zonas de ese país.

La directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, explicó que los inmuebles están avaluados en 11.000 millones de pesos y tras la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Más embargos

En las últimas horas la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera embargaron 12 inmuebles avaluados en 4.320 millones de pesos a una organización delincuencial que simulaba ventas de bienes y servicios para apropiarse ilegalmente del IVA.

De acuerdo con la investigación, utilizaban facturas falsas para fingir la negociación y pago por productos y servicios, por lo que pasaron a extinción de dominio en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Por este proceso fueron capturados en 2019, ocho de los presuntos integrantes de la red delincuencial, Mientras tanto avanza la investigación para capturar a los otros implicados en este caso de corrupción.