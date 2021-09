Fiscalía evaluará situación de fiscal afectada por el represamiento de procesos

Luego que RCN Radio hubiese publicado la denuncia de la fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico, Consuelo García Andrade, sobre las difíciles condiciones que en materia laboral enfrenta por la recarga laboral que incluso ha deteriorado su salud, la Fiscalía General anunció que revisará su caso.

Atrapada entre cientos de expedientes voluminosos con más de 4.000 folios que permanecen apilados en su pequeña oficina permanece García Andrade, quien a través de varios videos documentó la grave situación que enfrenta al ser la única fiscal asignada a fraudes procesales, por lo que debe asumir toda la carga laboral que implica presentar pruebas y participar de las audiencias.

En dichos videos aseguró que se ve obligada a pagar de su bolsillo a una persona que la apoye en su trabajo, pues tiene procesos con miles de folios, que requieren de un juicioso estudio para evitar que haya impunidad.

"Estoy enferma, estoy estresada no alcanzo a dormir a descansar, sábados y domingos dedicada a estudiar los procesos de acá, yo le envié a usted una carta muy respetuosa para que usted me ayudara porque soy la única fiscal que tiene Fraudes Procesales, los procesos son grandes, voluminosos (...), tengo una asistente es buena pero ella materialmente no alcanza, estoy pagando de mi bolsillo a una persona cómo lo hacen todos los otros fiscales porque la Fiscalía no nombra asistentes técnicos, notificadores", denunció.

También señaló que "la Fiscalía no da papel ni me ha dado a mi una cámara para poderme conectar a las audiencias, me toca desde mi celular".

Ante esta situación que ha generado rechazo entre las organizaciones judiciales del país, la Fiscalía General de la Nación anunció que se conformó una comisión que se encargará de evaluar las condiciones en las que trabaja la funcionaria.

"Con relación a los videos que están circulando de una fiscal seccional adscrita a la dirección Meta, me permito informarle que se dio respuesta al derecho de petición interpuesto por la funcionaria en la cual se le aclara que se destacó un equipo de fiscales e investigadores para evaluar dicha congestión de su despacho a la cual hace alusión y de esta manera proceder a tomar los correctivos correspondientes", se indicó en uno de los apartes del pronunciamiento.

Entre tanto, se informó a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) acerca de la situación de salud que presenta la funcionaria para que realice lo más pronto posible una revisión médica.

La Fiscalía General además anunció que en la mañana de este miércoles 15 de septiembre, un equipo se encargará de realizar el análisis de carga que tiene en su despacho la fiscal García Andrade.

Cabe recordar que la funcionaria pidió que se tomen medidas urgentes que garanticen que los procesos sean redistribuidos. "Yo respetuosamente le pido que haya una redistribución de mi carga, por favor me estoy enfermando, estoy a punto de enloquecerme (...), me siento supremamente mal, no tengo una oficina acorde"

Dijo también que envió las fotos de todos los expedientes que tiene, por lo que indicó que "no tengo por donde caminar, materialmente me está haciendo daño todos estos procesos".

La Fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico tiene más de 28 años al servicio del ente investigador y pronto obtendrá su pensión laboral, sin embargo el exceso de trabajo le impide incluso tener una vida normal.

"No puedo más (...), esto lo voy a hacer público porque usted no me contestó, usted no me dijo a mi nada absolutamente nada del oficio que publiqué en el chat de los fiscales" apuntó.