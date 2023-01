Fiscalía imputa cargos a ciudadano que amenazó al excandidato Federico Gutiérrez

En audiencia este martes, un ciudadano fue imputado por el delito de amenaza, luego de amedrentar al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en agosto de 2022, año en el que este hizo campaña a la Presidencia de la República.

El excandidato recibió la intimidación por medio de un mensaje en su cuenta en Instagram y la puso en conocimiento de las autoridades, a través de Twitter, el 11 de agosto de 2022, cuando dijo: “así vamos, así me amenaza por redes este ciudadano. Qué nivel de violencia, tanto odio”.

En su momento, producto de esta publicación, la Fiscalía abrió la investigación contra el hombre, que sería el responsable de esta amenaza, en la que con palabras de fuerte calibre manifestó su deseo de dispararle a Gutiérrez.



Aunque avanzan las diligencias mientras este hombre está en libertad, de acuerdo con la ley, por este delito se podría pagar una pena de 72 a 128 meses de prisión y una multa de 17.7 a 200 salarios mínimos legales vigentes.



De acuerdo con el Código Penal de Colombia, el delito de amenaza está tipificado así: “el que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, o a sus familiares o a cualquier organización dedicada a la defensa de los mismos, o dirigentes políticos o sindicales”.



El vainazo de Gustavo Bolívar a Fico Gutiérrez



Cuando salió el último éxito de Shakira con Bizarrap, el exsenador Gustavo Bolívar aprovechó el momento para tirarle al excandidato Gutiérrez.

“Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita y aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones. Dicen cosas como: -Cambiaste un bolso Magni-Fico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo". -No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”.



Este es un claro vainazo a Federico Gutiérrez, el excandidato a la Presidencia de la República por la Coalición Equipo por Colombia, que no alcanzó a pasar a la segunda vuelta y quien ha criticado en varias ocasiones a Petro o a sus ministros.