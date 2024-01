Fiscalía investiga denuncia de acoso sexual del que fue víctima periodista

Ante una fiscalía adscrita a la Seccional de Bogotá amplió su denuncia la periodista de City Tv, Angie Téllez, en relación con una persona que le envía contenidos pornográficos a su número celular, en un caso que se constituye en acoso sexual.

Según la Fiscalía, tras esta diligencia judicial, se destacó un equipo especial de investigadores y del Grupo Nacional de Género para avanzar en las actividades de investigación.

La Fiscalía precisó que conoció de esta denuncia el 5 de junio de 2023 y un día después, se le solicitó a la víctima una ampliación de su denuncia, pero no asistió a dicha diligencia.

La comunicadora dio a conocer que un sujeto que se hace identificar como 'Álvaro', le envía videos masturbándose a su número celular.

En los videos se puede ver cómo esta persona está acostada sobre una cama y posteriormente comienza a tocar sus partes íntimas y a decir palabras vulgares en contra de la periodista.

Le puede interesar: Condenan a Margareth Chacón como financiadora del crimen del fiscal Pecci

"Me decía que estaba muy rica, que estaba muy buena, diciendo mi nombre en múltiples ocasiones. Presumo que el me ve en televisión y comienza hacer esos actos. Se interpuso la denuncia y hoy me vengo a enterar que esa denuncia fue archivada por la Fiscalía, entonces el proceso no empezó, la Policía ya está al tanto de todo", explicó la periodista Téllez.

Según se ha conocido, esta misma persona también ha venido acosando a otras dos periodistas del mismo canal de televisión.

"Todo empezó desde el año pasado. Nosotros publicamos un número de trabajo para que lleguen las denuncias de la ciudadanía para que puedan salir en el medio y el aprovechó ese espacio para escribirme y comenzó a enviarme un video donde se estaba masturbando. Al sujeto no le importa que le identifiquen el rostro, también estaba fumando un tabaco", señaló la víctima.

Lea también: A través de mensajes de WhatsApp estarían amenazando a líderes comunales en Cúcuta

"Este sujeto me dice que le escriba al número en donde me envía los videos. Lo que yo estoy pidiendo a las autoridades es que por favor apoyen este caso y se le dé celeridad, porque si dejamos que avance, no sabemos que pueda pasar. Ese tipo sabe en donde trabajamos", agregó.