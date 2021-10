Fiscalía investiga a miembros del CTI que protagonizaron accidente en Bogotá

Durante la madrugada de este viernes 22 de octubre, se registró un accidente sobre la avenida las Américas, que involucró a cuatro personas que se movilizaban en un vehículo de alta gama y en aparente estado de embriaguez.

Alberto Acevedo, director CTI de la Fiscalía confirmó que estas personas son funcionarios de esa entidad y que ya iniciaron las investigaciones.

“Se trata de cuatro servidores del grupo técnico de investigación del grupo de homicidio de Bogotá y no se encontraban de turno al momento de los hechos y el vehículo es particular y no hace parte de la institución”, indicó Acevedo.

Las denuncias de la ciudadanía, advierten sobre el aparente ocultamiento de los funcionarios de un arma de fuego que habría sido entregada a un taxista.

“La Fiscalía está investigando, se puso a disposición a la persona capturada y esta dentro del proceso penal. Habrá un grupo que investigará la conducta del servidor que participó en esos hechos”.

Sobre las acciones contra estos servidores públicos indicó que, “se investigarán las conductas desde el punto de vista disciplinario y si hay alguna conducta que tenga que ver con lo penal, se pondrán a disposición para que sean investigados”.

Según los testigos, el vehículo se movilizaba a alta velocidad.