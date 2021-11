Fiscalía investigará a Luis Ernesto Gómez por presunta presión a concejales para aprobar el POT

La Fiscalía General abrió una investigación de oficio en contra del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez por presuntamente presionar a un grupo de concejales para que votaran el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La investigación tiene como fundamento la denuncia presentada por el concejal del Partido Verde, Martín Rivera, quien señaló que el funcionario le "ofreció puestos" para que votarán favorablemente el proyecto promovido por la Alcaldía de Bogotá.

"No es un show secretario, para mí es fundamental y usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa (...) Y aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario", dijo Rivera el pasado 9 de noviembre.

La Fiscalía Genera determinó abrir una indagación con el fin de establecer lo dicho por el Concejal y verificar por medio de pruebas testimoniales y documentales si Luis Ernesto Gómez incurrió en el delito de concusión.

Por si parte, el Secretario de Gobierno de Bogotá denunció ante la Fiscalía al cabildante asegurando que los señalamientos hechos en su contra no tienen ningún fundamento. Debido a esto pidió que se investigue al cabildante por los delitos de injuria y calumnia.

Para Gómez, en ningún momento se hicieron ofrecimientos o ejercieron presiones para que se votara favorablemente el POT y se tomen las medidas de fondo para el concejal rectifique públicamente lo dicho.

El concejal respondió a esta denuncia y reiteró que lo único que se busca con este tipo de denuncias es desviar el debate y no reconocer que, en efecto, se ejercieron presiones indebidas.

Este martes se reactivará la discusión del POT en el Concejo de Bogotá. Esto después que se presentaran peleas y enfrentamientos entre las bancadas.