Fiscalía le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos

La Fiscalía General le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos por hechos relacionados con el acoso y abuso sexual que habría ejecutado contra un grupo de mujeres.

En contexto: Acusan al cronista Alberto Salcedo Ramos de acoso sexual

El cronista aseguró que no aceptará los delitos imputados por el ente investigador en la diligencia que está programada para el próximo miércoles.

En septimebre de 2020, las periodistas Alejandra Omaña y Angie Castellanos denunciaron que Salcedo Ramos intentó sobrepasarse sexualmente con ellas.

He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad