Fiscalía llamó a juicio al exgerente de TransMilenio y exrepresentante de Recaudo Bogotá

La Fiscalía llamó a juicio Nohora Patricia Acero, quien fue representante Legal de Recaudo Bogotá y al exgerente de Transmilenio, Jairo Fernando Páez Mendieta, por presuntos hechos de corrupción que se habría dado en la adjudicación del millonario contrato para el recaudo de los dineros de la entidad.

Nohora Patricia es investigada por el delito de fraude procesal y Fernando Páez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Presuntamente, Fernando Páez no identificó plenamente a los verdaderos dueños de Recaudo Bogotá, argumentando así que incurrió en omisiones.

"Es así como con su actuar, indujo en error a la Empresa del Distrito de Bogotá Transporte del Tercermilenio –Transmilenio S.A., que esta falsedad fue determinante para que, a través del gerente de Transmilenio, Jairo Fernando Páez Mendieta, se expidiera la Resolución No. 327 de 2011 por medio de la cual se le adjudicó la licitación pública TMSA-LP-003-2011 al proponente Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá S.A.S.", se lee en el escrito de acusación.

Por otra parte, los hechos jurídicamente relevantes que se le imputan a Jairo Fernando Páez Mendieta son con base en la apertura y adjudicación de diferentes procesos licitatorios para la adjudicación del Contrato de Concesión.

“Previo a la celebración de este contrato de concesión, usted como gerente de la Empresa del Distrito Transmilenio S.A., no identificó plenamente a las personas naturales que suscribirían el contrato de concesión del SIRCI No. 001 de 2011, y al no hacerlo, usted faltó al deber legal de cumplir con un requisito previo para proceder a adjudicar o suscribir un contrato de naturaleza estatal...”, se menciona en el documento legal .

Cabe destacar que en octubre el 2022, la Fiscalía también radicó un escrito de acusación por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades a los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos, por el mismo escándalo.