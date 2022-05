Fiscalía pide precluir investigación por acoso sexual contra docente Fabián Sanabria

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se precluya la investigación que se adelanta contra el sociólogo y docente universitario Fabián Sanabria Sánchez, investigado por el delito de acoso sexual.

Ante el juez 50 de conocimiento de Bogotá, el delegado de la Fiscalía explicó que se superaron los términos para avanzar en la investigación por los hechos que se presentaron en el caso de Joan Sebastián González en el 2021, quien también trabajaba en el Instituto Colombiano de Antropología.

Según el delegado de la Fiscalía, se superaron los términos para la investigación, por lo que se precluyó la acción penal.

“A este momento han transcurrido nueve años y siete meses”, dijo el funcionario judicial en medio de la audiencia virtual que se cumplió en la mañana de este viernes.

También explicó que este delito, con sus agravantes, tiene como término máximo siete años y seis meses.

El delegado de la Fiscalía además argumentó que "a este momento han transcurrido nueve años y siete meses, si el termino de prescripción eran siete años y seis meses, ese término se encuentra ampliamente superado (...)".

agregó que "por esta razón señor juez la Fiscalía General de la Nación considera que ya ha prescrito la acción penal porque ya se han superado los términos señalados, por ello la Fiscalía reitera su solicitud se decrete la preclusión de las presentes diligencias".

La víctima Joan Sebastián González, manifestó que no sabía acerca de la solicitud que iba a hacer el delegado de la Fiscalía General y que no fue notificado sobre la petición.

"Para mi es realmente sorpresivo que la Fiscalía me llame para indagatoria y se comunique conmigo porque no lo había hecho antes", dijo.

Entre tanto, el juez del caso aseguró que esa llamada se hizo desde su despacho y que no fue la Fiscalía. González respondió que "no había sido yo informado absolutamente nada de este caso, me parece un bache gigante, que no me hayan informado (...)".

El funcionario judicial se mostró molesto por esta situación y determinó que le dará un tiempo prudencial a la víctima reconocida dentro de este caso para que se asesore de un abogado y se pronuncie en una audiencia que se realizará el próximo 6 de junio.

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sociólogo y docente universitario Fabián Sanabria Sánchez, como supuesto responsable del delito de acceso carnal violento agravado.

Ante la juez 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, Carolina Mariño, narró detalles de los vejámenes a los que habría sido sometido Stiven López Robles, cuando acudió en busca de una oportunidad de trabajo al apartamento del docente universitario, el día 23 de septiembre de 2013.