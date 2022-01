Fiscalía presentó principales pruebas que inculparían a Yhonier Leal en el crimen de sus familiares

Tras una jornada de 8 horas que inició con la imputación de cargos, los cuales no aceptó Jhonier Leal, principal sospechoso, avanza el caso por el crimen del reconocido estilista, Mauricio Leal y su mamá, la señora Marleny Hernández en medio de una audiencia en la que la Fiscalía ha presentado las principales pruebas que incriminarían al sindicado.

En contexto: No hubiese sido capaz de poner una mano encima de mi madre y hermano: Jhonier Leal no aceptó cargos

Hasta el momento, los investigadores argumentaron que Yhoiner Leal habría drogado a su hermano, Mauricio para someterlo, golpearlo y asesinarlo para después continuar con su progenitora Marleny Hernández.

“Su señoría en el sifón del baño de la habitación de Yhoiner Hernández se encontraron restos de sangre humana que fue imposible cotejar porque fue vertido demasiado Fabuloso (detergente) para limpiar… Vamos a ver cómo quedó la zona de los cuchillos en la cocina, totalmente desorganizados, es más, uno se pregunta cómo con un cuchillo alojado en su cuerpo, Mauricio Leal iba a desplazarse hasta la cocina para rematarse, es ilógico”, argumentó el fiscal del caso al explicar las diferentes escenas del crimen en la casa, ubicada en La Calera.

Además, el ente investigador argumentó que el sindicado manipuló varias zonas de la casa y hasta transportó los cuerpos de su mamá y hermano para crear una supuesto suicidio, pero se evidenciaron varias inconsistencias, entre ellas, que las caja de las pastillas que supuestamente ingirió Mauricio no tenían sus huellas dactilares.

Adicionalmente, se revelaron unos audios con la declaración de José Jair Ruiz Palacios, empleado de confianza de las víctimas y quien explicó varias irregularidades que encontró en algunas declaraciones de Yhoiner Leal.

“Cosas que me parecieron extrañas, el 22 de noviembre a las 6:19, mi jefe (El estilista) me escribe y me dice que ya no le suba la muchacha (empleada doméstica) y me dice que quiere dormir, cosa muy rara porque él nunca me mandaba emojis ni me llamaba por mi nombre, siempre me escribía Baby”, relató el hombre de confianza.

“El día 22 de noviembre, Yhoiner empieza a insistirme con llamadas y mensajes que subiremos juntos a la casa de la Calera para ver qué le había pasado a mis jefes (Mauricio y Mayerly). También yo le había preguntado a él por la herida que tenía en la mano y me dijo que se la había hecho en la peluquería pero luego vi una entrevista en donde aseguró que se había lastimado con un muro en la casa, lo cual es una inconsistencia”, agregó el testigo.

En el marco de esta audiencia también se habló sobre el tráfico de datos a altas horas de la noche, cuando supuestamente Yhoiner estaba dormido, mensajes y uso de los móviles tanto del presunto victimario como de las víctimas.

Por acuerdo de las partes, la audiencia fue suspendida sobre las 10:49 p.m. y será retomada a las 2 p.m. de este martes, en donde se espera concluya la intervención del ente acusador y se conozca la decisión de la juez sobre la medida de detención intramural contra JYhoiner Leal.