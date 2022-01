Revelan audios de Mauricio Leal y de Marleny Hernández antes de ser asesinados

En medio de la solicitud de medida de aseguramiento contra Jhonier Leal, por la muerte de Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, la Fiscalía enumera las pruebas recolectadas, que incluyen llamadas, notas de voz y fotografías.

El fiscal enunció los hechos jurídicamente relevantes, donde aseguró que entre los días domingo 21 de noviembre del año 2021 desde las 11:45 p.m., al lunes 22 de noviembre del mismo año a las 5:53 a.m. fueron vilmente asesinados Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, en el conjunto residencial Arboretto, casa 18.

Mensajes de voz y llamadas antes del doble homicidio

El funcionario hizo un recuento detallado de lo encontrado a partir de las 7:14 p.m. de la noche del 21 de noviembre. Reveló un audio de WhatsApp que Marleny Hernández le envió a un hombre identificado como Simón donde le agradece por cuidar a sus mascotas. Este se envió el 21 de noviembre sobre las 7:14 p.m.

“Buenas noches don Simón, tan bello gracias por tenerme mis niñitos tan bellos, que Dios lo bendiga”, decía la víctima.

Sobre las 7:30 p.m. Marleny realizó una llamada a una amiga, que terminó sobre las 19:58 p.m. Asimismo, sobre las 21:15 Mauricio le envió un mensaje a Jhonier para que le comprara las galletas.

“Jhon hola, como estás, un favor, solo si puedes porque yo sé que es engorroso, me podrías comprar un paquete de galletas club social integral, el paquete completo que tiene 12 o 9 paquetes de galletas, solo si alcanzas, vale, y aquí te doy el dinero. No vayas a sentirlo como un compromiso.

Posteriormente se haya una nota el el block del celular de Mauricio, explicando las razones del aparente suicidio y dicha nota fue modificada el 23 de noviembre del año 2021, a las 6:15 horas de la mañana, por lo que ese celular fue manipulado, aunque para esa hora ya estaban muertos.

Sobre las 6:20 a.m. el conductor Jair recibió un mensaje de texto de Mauricio indicándole que quería dormir, para que no llevara a la empleada, pero el mismo Jair reconoce que ese mensaje no era de su jefe Mauricio porque de esa forma no escribía sus textos, ni lo llamaba así y tampoco usaba los emoticones.

El fiscal también se refirió a los mensajes enviados desde el celular de Mauricio Leal. El fiscal también se refirió a una nota de voz hallada en el celular de Mauricio Leal sobre las 6:22 a.m. Que decía; “Perdóneme los amo”.

Dichos mensajes fueron cotejados por fonética forense y se llega a la conclusión de que efectivamente esa voz no es la de Mauricio Leal, porque según indicó el fiscal del caso para esa hora ya había fallecido.

Por otro lado, el fiscal presentó la inspección técnica a los cadáveres y aseguró que, según los forenses, quedaron en posiciones en las que no corresponden a un supuesto suicidio.