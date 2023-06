Fiscalía revelará la próxima semana resultados de investigación por muerte del coronel Dávila

La Fiscalía General de la Nación anunció que la próxima semana revelará los resultados de la investigación por la muerte, el pasado viernes 9 de junio, del teniente coronel Óscar Dávila, mencionado en el escándalo del uso irregular del polígrafo a la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro y las interceptaciones telefónicas ilegales.

Para ese fin fue designado un grupo especial de fiscales, con el fin de que avancen en recolectar la mayor cantidad de elementos de prueba que contribuyan a esclarecer este caso.

“Desde el momento en que ocurrió la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, el pasado 9 de junio, la Fiscalía destacó un equipo especializado de fiscales e investigadores que de manera integral realiza las actividades pertinentes para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel”, indicó la Fiscalía.

Más noticias: Recusan congresistas del Pacto Histórico para que sean excluidos de comisión que investigará a Petro

Asimismo, la Fiscalía hizo un llamado para que se eviten especulaciones y versiones infundadas que puedan alterar el desarrollo de las indagaciones.

“La próxima semana, la Fiscalía comunicará oficialmente los resultados de la investigación. En ese sentido, se hace un llamado ciudadano para que exista un manejo responsable de la información, y se evite la divulgación especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones”, manifestó la Fiscalía.

Se espera que una vez el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses culmine los exámenes forenses practicados al coronel Óscar Dávila, la Fiscalía General contraste los respectivos informes para determinar las causas de la muerte del oficial.

Lea también: Si Benedetti tiene quejas de corrupción que vaya a los entes de control: Susana Muhamad

En torno a estos hechos, se conoció que el coronel Óscar Dávila le giró, antes de su muerte, alrededor de 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río, para que lo defendiera por el caso del uso irregular del polígrafo en la Presidencia de la República y las chuzadas ilegales.

Según fuentes cercanas al proceso, la entrega de estos recursos se registró en efectivo por decisión del coronel Óscar Dávila.

Sin embargo, una vez se tuvo conocimiento sobre las extrañas circunstancias del fallecimiento del coronel Dávila, el abogado Miguel Ángel del Río y su grupo de defensa contactaron a la viuda del oficial para devolverle el pago de los recursos que había realizado por concepto de los servicios jurídicos.

En su momento a través de su cuenta en Twitter el abogado Miguel Ángel del Río indicó: “El día de ayer me reuní con el coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”.