Fiscalía se niega a revelar 'fuente no formal' que generó la captura de Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación respondió que no revelará la identidad de la 'fuente no' formal que está vinculada con el proceso que cursa en contra de Nicolás Petro y que fue de gran relevancia para hacer efectiva la orden de captura de Nicolás Petro.

"El contenido de lo declarado en la fuente no formal ya fue objeto de traslado, no obstante, lo concerniente a la identificación del mismo, guarda reserva legal, por lo cual no es pertinente por parte de la Fiscalía General de la Nación revelar esta información de carácter reservado. Adicionalmente, esta fuente no formal no se va a utilizar en el desarrollo de la audiencia de juicio oral", se lee en el documento.

Además, el archivo que está firmado por el fiscal Mario Burgos detalla que “… a fecha actual el despacho fiscal no ha realizado la entrega de la identificación de formato de fuentes no formales FPJ-26 de fecha 30 de junio de 2023 a las 14:50 horas, suscrita por el funcionario de policía judicial Victor Alfonso Forero, de acuerdo al escrito de acusación en la página 80 de 83, en el acápite de documentos. De igual forma, se solicita el KARDEX de esta fuente no formal”.

Cabe destacar que la defensa de Nicolás envió varias cartas a la Fiscalía alegando que nunca fue entregada la identificación de la fuente no formal y que solo trasladaron el formato diligenciado de fuentes no formales.

Las declaraciones de la 'fuente no formal' han sido polémicas, ya que según el fiscal del caso, Mario Burgos, ese testimonio aseguró que Nicolás Petro quería escapar a España y evadir la justicia.

Con base en las investigaciones y en los informes de Policía Judicial, se conoció que el hijo del Presidente estaba averiguando por un curso universitario en Madrid (España).

La Fiscalía anunció que abrirá una investigación con el fin de establecer quién filtró el video del operativo de allanamiento al apartamento de Nicolás Petro y que tiene una duración aproximada de 13 minutos, ya que se trata de un elemento material probatorio que hace parte del proceso en curso.

El procedimiento de captura de Nicolás Petro Burgos se llevó a cabo el 29 de julio de 2023 y se presentó ante un juez de control de garantías, quien el 30 de julio del mismo año impartió legalidad al procedimiento de la captura.