Fracasó audiencia de conciliación en la Fiscalía entre Laura Sarabia y Enrique Gómez 

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia Torres y el excandidato presidencia Enrique Gómez Martínez no llegaron a un acuerdo de conciliación tras comparecer a una audeincia en la Fiscalía General de la Nación, luego de la denuncia instaurada por la funcionaria por los delitos de injuria y calumnia.

En desarrollo de la audiencia ante un fiscal seccional de Bogotá Laura Sarbia reclamó la retractación de las publciaciones relaizadas en su cuenta de X por parte de Enrique Gómez, en el sentido de que ella no ordenó chuzadas o chuzó el teléfono de la exniñera de su hijo Marelbys Mesa y Fabiola Perea, además de una excusas públicas y el compromiso de no repetir esta situación.

Sin embargo, Enrique Gómez Martínez rechazó esta pretensión al considerar que se constituye en una estrategia para silenciar la oposición del Gobierno Nacional y además, al ser Laura Sarabia un figura pública, se encuentra haciendo uso a su derecho a la libertad de expresión.

"No hemos llegado a ningún acuerdo, la premisa de la doctora Sarabia es que yo me autolimite en mi derecho a la expresión y no me vuelva a referir a ella en ninguno de los escenarios de los hechos gravísimos ocurridos alrededor de Marelbys Mesa, el poligrafo, las interceptaciones ilegales", dijo a RCN Radio Enrique Gömez Martínez.

Así mismo, sostuvo: "Obviamente, lo que pretende la hoy mujer más poderosa de Colombia es que como líder de oposición me astenga de opinar sobe ella y sobre todo sobre los hechos gravísimos que el pais ya conoce".

De igual forma, indicó que confia en la evaluaciín que realizara la Fiscalía en torno este caso, porque no existen mertios suficientes para avzanr en una imputación.

No obstante, señaló que de avanzar el proceso se defenderá con base en los argumentos de ley y las respetivas pruebas.

"Al país entero le consta la correlación intima entre las violaciones al derecho de defensa y del debido proceso a Marelbys Mesa y el beneficio que para Laura Sarabia y su marido, esas aciones ilegales de Casa Militar de Palacio y de la Policía Nacional han implicado, es un hecho notorio y evidente para todo el país", agregó Gómez Martínez.