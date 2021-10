Fuerza Pública debe brindar y proporcionar ayuda a militares sin recursos económicos

Las Fuerzas Militares y de Policía están en la obligación de suministrarle pañales de forma gratuita a los afiliados que no tengan los recursos económicos suficientes para pagarlos. La decisión se tomó tras tutelar los derechos fundamentales de un militar en retiro de 81 años quien fue diagnosticado con una grave enfermedad.

En el fallo se señala que pese a que no esté autorizado en el acto administrativo No. 002 del 2001, el cual regula los beneficios para los afiliados al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se debe realizar el suministro de pañales desechables de manera constante como lo ordenó el médico tratante.

De esta forma la Nación, representada en el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Dirección de Sanidad Militar, deben sufragar los gastos para adquirir y suministrar los elementos. Con esta decisión el alto tribunal ordenó proteger los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad física.

En la tutela que motivó la decisión la representante del militar en retiro señaló que el adulto mayor no contaba con los recursos económicos para comprar los pañales por lo que solicitó que se le fueran suministrados de manera gratuita. Esto como respuesta a la posición de la Institución que indicaba que no se podía hacer puesto que esta provisión no estaba en el plan de beneficios en salud.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico amparó los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la integridad física y ordenó que se le suministraran los pañales en la cantidad y la frecuencia indicada por el médico tratante, por el tiempo que fuere necesario.

Sin embargo, las fuerzas militares impugnaron para revocar la decisión argumentando que el hijo del militar en retiro, al recibir la asignación de retiro de su padre, estaba obligado a sufragar los gastos para proveerle de pañales.

Tras revisar el caso se certificó que en efecto el militar no cuenta con los recursos suficientes para atender el gasto generado por la adquisición de estos elementos, se encuentra dentro de las circunstancias que, según la Corte Constitucional, ameritan que el sistema de salud deba financiar la entrega de los pañales.