Fuerzas Militares le dieron el último adiós a Carlos Holmes Trujillo

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del obispo castrense de Colombia, Víctor Ochoa Cadavid, quien recordó al Ministro como un hombre de fe y de noble carácter.

En la ceremonía participaron Carlos Mauricio e Iván Trujillo, así como su nieto Santiago Liévano, quien recordó a su abuelo y señaló algunas de las enseñanzas que en vida le dejó.

"Cuando mi abuelo era embajador y yo tenía seis años recuerdo que saldríamos de vacaciones y él rentó un auto, yo no entendía por qué no usaba el vehículo de la embajada. Ahí me enseñó que los bienes del Estado no son para uso personal", narró.