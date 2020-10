Fui violada a los 13 años por ‘Timochenko': víctima ante la JEP

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Luz Fary Palomar Quintero denunció que el jefe del partido político de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, la abusó sexualmente cuando tenía 13 años en la antigua zona de despeje de San Vicente del Caguán. Aseguró que posteriormente fue obligada a permanecer en las filas de la extinta guerrilla.

Recordó que junto con algunos de sus hermanos fue llevada con engaños a los campamentos del grupo armado ilegal cuando tan solo tenía 10 años.

“Yo fui violada a los 13 años por ‘Timochenko’ aunque él dice que no y niega todo, él me violó a los 13 años cuando estábamos haciendo un campamento en el hospital del Bloque Oriental de las FARC en San Vicente del Caguán. Tuve un aborto de él, aunque diga que no eso es verdad (…)”, dijo la víctima.

Dijo que el excomandante guerrillero la intimidó con un arma de fuego que puso sobre su cabeza y que la obligó guardar silencio.

“Yo le decía que por favor no me violara y me ponía la pistola en la cabeza y él lo hacía con mucha satisfacción; yo le diría a él, que recuerde cuando estuvimos en el campamento del Bloque Oriental, ahí estábamos puros menores de edad”, señaló Palomar.

La mujer, además, afirmó que está dispuesta a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Penal Internacional.

“A muchas víctimas no nos creen porque ellos tienen poder y representaban altos mandos allá y nosotras fuimos unas simples reclutas (…) pero si me tocara hacer un careo y contar la verdad de lo que sucedió, yo lo haría”, dijo la víctima.

La víctima recordó cómo ocurrió el episodio

“Él llegó a mi ‘caleta’ donde yo dormía a eso de las 12 de la noche y abusó de mí, me puso una pistola (…) - me decía que si gritaba me mataba ahí mismo; me abusó, me hizo lo que a una niña jamás se le debe hacer (…) a raíz de esto duré varios días enferma”, señaló.

Agregó: “Fue algo muy fuerte para mí y me da mucha rabia escuchar a ese señor tan hipócrita”.

Luz Fary Palomar Quintero dijo que recuerda su voz, sus amenazas y cómo le decía que guardara silencio y que, no dijera nada de lo que estaba pasando.

Su única confidente fue su hermana que le pidió guardar silencio para que a sus papás no les hicieran nada.

También señaló que, Mauricio Jaramillo, alias ‘El Médico’, era el encargado de practicar los abortos, sin importar en qué etapa del embarazo se encontraran las niñas que habían sido reclutadas.

“Me di cuenta a los dos meses que estaba embarazada y él (Timochenko), me mandó a practicar un aborto porque no se podían dar cuenta que yo estaba embarazada porque era una menor de edad; en el hospital Oriental los abortos eran normales hacían muchos al día a niñas de 12 y 13 años, sacaban niños de 6, 7 y 8 meses y los practicaba, Mauricio Jaramillo ‘El Médico’”, dijo Palomar.

La víctima recordó que ese episodio del aborto que le practicaron en el hospital de la guerrilla, fue muy doloroso y que incluso todavía, no ha logrado reponerse.

Palomar Quintero reveló también que a los pocos días de ese aborto nuevamente fue abusada por el excomandante guerrillero.

“Da rabia porque él niega todo y la JEP, no nos ayuda tampoco a nosotros como víctimas de las Farc, le creen todo lo que dice porque fue un mando superior y a nosotras las víctimas, no nos creen nada y la palabra de nosotras contra la de él, no vale (…), yo quisiera qué hubiera justicia contra ese señor”, dijo la mujer.