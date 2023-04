¿Futbolistas del Once Caldas pagarán cárcel por supuesta extorsión?

Un juez de Manizales definirá en las próximas horas la suerte judicial de los tres jugadores del Once Caldas señalados de extorsionar a una mujer española, a la que supuestamente le exigieron 500 mil pesos para devolverle un celular de alta gama.

Se trata de Esteban García, Santiago Mera y Débinson Mateus. El abogado de los deportistas apeló el proceso de legalización de captura -que comenzó el juez en la noche del lunes-, al considerar que no fueron detenidos en flagrancia como dijo el grupo Gaula y que, en consecuencia, deben quedar libres mientras avanza la investigación.

En la jornada de este martes se esperaba la continuidad de la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los implicados.

A través de un comunicado, el equipo de fútbol profesional de Manizales señaló que no se hacen responsable de las conductas cometidas por tres futbolistas de las divisiones inferiores del club que, presuntamente, extorsionaron a una mujer a la que le exigieron el dinero en efectivo para devolverle un celular de alta gama.

“El club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual, acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la administración de justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario”, reza el comunicado.

Indicaron que, fieles al derecho de presunción de inocencia y legítima defensa, brindarán apoyo jurídico a los implicados, pero que una vez finalice el proceso tomarán las determinaciones a las que haya lugar si se comprueba que efectivamente son culpables del accionar delictivo del cual se les señala.

“Es importante aclarar que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas no puede hacerse responsable, ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores realicen en su tiempo libre”, añade la misiva.

Finalmente el club lamentó y rechazó cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro del club y aseguran a través del comunicado que no serán tolerantes con conductas al margen de la ley.