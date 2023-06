General (r) Javier Ayala habría acosado a esposa de subordinado

La Revista Semana reveló una serie de chats donde quedaría en evidencia como el general (r) Javier Ayala, acosa con mensajes de índole sexual, a la esposa del mayor retirado, Mario Peñuela, quien salió de la institución después de poner en conocimiento del entonces General del Ejército, Eduardo Zapateiro, la situación por la que atravesaba desde hace varios meses.

Según la publicación. Ayala y Peñuela eran muy cercanos, esto luego de que Peñuela se destacara como uno de los militares con mejores calificaciones en sus cursos y un nivel de inglés que lo catalogaba como bilingüe. Una carrera exitosa y con mucho futuro dentro de la institución.

Luego de estos sobresalientes resultados, Ayala se comprometió a ser "mentor" de Peñuela e impulsarlo para llegar a los más altos rangos dentro del Ejército.

El general y el mayor hicieron una gran amistad que terminaría siendo una pesadilla para Peñuela. Según la entrevista concedida al medio de comunicación, Ayala empezó a acercarse más a su familia, al punto de realizar visitas sorpresa, aun cuando Peñuela no se encontraba en casa.

Todo comenzó a hacerse más complicado cuando el general empezó a escribirle a la esposa de Peñuela desde sus redes sociales mensajes con contenido sexual, algo que de inmediato incomodó a la familia, pero que tuvieron que guardar silencio por la jerarquía del general en la institución.

En los mensajes que el general le hace llegar a la esposa de Peñuela se puede ver "“estabas hermosa, ese pantalón ajustado es como me encanta, encanto, qué delicia reírnos, qué delicia compartir un secreto con tu mejor amiga…”.

Ante esto, la esposa del mayor respondió con una solicitud contundente; respeto, y que le dejara de escribir. "General, buenos días, le pido que no vuelva a escribirme, por favor, ya le había dicho que no me escribiera, por favor, y menos esas cosas, general. Ya le había dicho que no me escribiera, sumado a eso llegar ayer así…”.

Esto último, luego de que el general apareciera de sorpresa en la casa del mayor, donde compartió con la esposa y la mejor amiga de este.

La situación se salió de control, al punto que se realizó una reunión virtual entre las familias, donde se acordó un pacto de silencio entre las partes, para evitar que el caso saliera a la luz pública.

“Ellos me dicen que puedo estar tranquilo con mi carrera, pero que yo debía guardar secreto de lo sucedido, ante esto, y por el grado de subordinación de un general y un mayor, no me quedó más remedio que obedecer”, le comentó Peñuela a la Revista Semana.

Tiempo después, el general Ayala le envía unos audios al mayor pidiéndole disculpas y afirmando que no entiende por qué se comportó de esa manera con la esposa de su subordinado.

“La herida más profunda está con mis hijas, hermano, yo estaba en el pedestal más alto que puede estar un ser humano y en este momento caí como una plasta de mierda, yo no voy a permitir que ninguna de ellas les hagan daño a ustedes, sé que no lo harán (...) Dígale a Yina (esposa de Peñuela) que no tome decisiones ahorita, que no se precipite”, dice Ayala en la conversación.

Y agrega, "Yo me siento mal con usted también, porque yo diré, bueno, ¿qué pensará este man de mí?, ‘qué hp, le está gustando el culo de mi esposa’, ‘le gustó mi esposa’, ‘está acosando a mi esposa’. Yo también me siento mal por eso y quiero decirle que no, no es eso, cometí errores, sí. Le repito eso, Yina es una mujer muy bonita, pero no tengo yo (que) entrar a permitirme sobrepasar algo que nunca haría”.

A pesar del pacto de silencio y las palabras de perdón por parte del general, todo indica que el general tomó represalias en contra de Peñuela, al punto de llegar a su destitución, algo que fue de sorpresa para todos sus compañeros y conocidos.

El 24 de mayo de 2022, Peñuela puso en conocimiento del entonces general de las fuerzas militares, Eduardo Zapateiro, los hechos que estaban ocurriendo con el general Ayala, pero para su sorpresa, recibió la carta que lo daba de baja el 31 del mismo mes, a pesar de sus altas calificaciones y buen comportamiento dentro de la institución.

Ante estas denuncias, el general retirado y hoy rector de la Universidad Militar, Javier Ayala, comentó que estas denuncias son difamatorias, por lo que interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el mayor retirado y señaló que de ser así, porqué el mayor no puso en conocimiento de los órganos del Ejército el caso.

Peñuela señala que al tratarse de un general con la jerarquía de Ayala su caso estaba perdido, por eso solo hasta su salida interpuso ante la Fiscalía y Procuraduría los hechos que hoy soy materia de investigación.

Hoy el general Ayala es rector de la Universidad Militar, mientras que Peñuela trabaja en la misma, por lo que pidió garantías de seguridad para él y su familia.