General (r) Miguel Maza Márquez le dijo al Inpec que no comparecerá ante la JEP 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), informó que el exdirector del DAS, general en retiro Miguel Maza Márquez tramitó un documento en el que advirtió que no comparecerá ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Señaló además ese Instituto que, el exdirector del DAS se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio.

En el documento que se tramitó en las últimas horas, advirtió que no acudirá a las próximas audiencias en las que también había sido citado para que rinda versión libre sobre el exterminio del partido Unión Patriótica.

"El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informa que, el señor Miguel Alfredo Maza Márquez acogiéndose a su derecho constitucional y convencional a guardar silencio, radicó al INPEC una constancia de no comparecencia a versión voluntaria en la JEP (Justicia Especial de Paz) para las audiencias que tenía pendientes", señalan apartes del comunicado del Inpec.

Cabe resaltar que, tras la inasistencia de Maza Márquez a la diligencia que se habría programado para este martes, se iniciaron los trámites para verificar si el compareciente tiene intenciones de contar la verdad sobre lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

En ese sentido, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) activó el régimen de condicionalidad para establecer el aporte de verdad del general (r) Miguel Maza Márquez, quien no quiso asistir a la audiencia que se había programado dentro de la investigación por el exterminio del partido Unión Patriótica.

El magistrado Gustavo Salazar señaló que el oficial en retiro no permitió el traslado desde el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo), donde cumple la condena de 30 años de prisión por haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento.

La JEP ordenó que el Inpec y la Policía Nacional, trasladen a Maza Márquez a las instalaciones del tribunal especial en la localidad de Chapinero, donde este martes se adelantaría la primera fase de la diligencia que continuará el próximo jueves 25 de noviembre y en la que se conocerá en su totalidad la decisión del tribunal especial.

El representante del Ministerio Público señaló que nunca antes se había presentado la inasistencia de uno de los investigados dentro de la justicia transicional.

"En lo personal es un hecho sin precedentes, es la primera vez que el Ministerio Público asiste a una diligencia de estas, en donde el compareciente no solo no asiste sino que existía previamente una orden de ser conducido y que no se materializó lamentablemente, viéndose sacrificado el derecho a las víctimas a conocer la verdad", señaló el P0rocurador.

Además agregó que “queda la sensación en todos que no se conocen las razones por las cuales no compareció conforme al escrito que allegó el Inpec (por parte) de la abogada del compareciente”.

La diligencia estaba citada para las 8:00 de la mañana, sin embargo, tras la inasistencia de Maza Márquez, el magistrado determinó suspender la diligencia para definir qué medidas se tomarían teniendo en cuenta lo que ocurrió.

Entre tanto, Martha Murillo, representante de las víctimas del exterminio del partido político Unión Patriótica, señaló que desde hace más de 30 años las víctimas están esperando conocer la verdad sobre quién dio la orden.

"Se guardaba una expectativa muy grande sobre lo que podía ocurrir en esta diligencia, trasladándole ese sentimiento de frustración y de impotencia de las víctimas ante una situación tan lamentable como la no comparecencia del citado señor Miguel Maza Márquez a la diligencia", dijo la abogada.

También señaló que el oficial en retiro es un agente de la fuerza pública al haber ejercido el cargo de director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por lo que debía asistir a la diligencia.

Agregó que “las víctimas estábamos preparadas para recibir la anhelada verdad, se guardaba una expectativa muy grande(...). Traslado el sentimiento de frustración y de impotencia de las víctimas ante esta situación tan lamentable”.

Teniendo en cuenta la inasistencia del oficial en retiro, se programó nuevamente para el jueves 25 de noviembre.