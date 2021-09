General (r) Óscar Naranjo pidió perdón por haber estigmatizado a universidades

Durante el encuentro realizado por la Comisión de la Verdad en Bucaramanga en donde se analizó el conflicto en las universidades, el general en retiro Óscar Naranjo pidió perdón por haber estigmatizado a estas instituciones de educación superior cuando era director de inteligencia de la Dijín.

El oficial en retiro indicó que desde su cargo como director de inteligencia cometió muchos errores como la estigmatización de la universidad, hecho que lo llevó a pedir perdón.

“Desde la humildad de este punto de partida que me permite transitar a la reconciliación me acerco a la Comisión para decir que durante mi vida entregada al servicio de la Policía, tengo que reconocer que en muchos casos nos equivocamos y esas equivocaciones me llevan a pedir perdón.

“Francamente reconozco que mientras fui director de inteligencia de la Policía, a finales de los 90, seguramente contribuí a estigmatizar a la universidad, creyendo que la universidad era una especie de cantera estructuralmente vinculada a grupos armados y desde allí se producía la vinculación para los grupos armados. Hoy pido perdón genuinamente por haber contribuido a esa estigmatización”, afirmó.

Explicó que dadas las características de este conflicto que incluyó el denominado plan pistola generó desconfianza hacia la comunidad estudiantil.

El general en retiro afirmó también que por esa razón el miedo, el odio y la desconfianza imperaron por años, aspecto que generó desconfianza entre las partes como la comunidad universitaria y las instituciones.

Afirmó que cualquiera fuera la razón, fue un error no haber hecho un acercamiento para escuchar y haber agotado instancias de diálogo para haber superado dicha desconfianza.

Durante el encuentro además fueron escuchados los estudiantes que en la época vivieron el conflicto y quienes pidieron como parte de la reparación la ubicación de monumentos en reconocimiento a las víctimas.